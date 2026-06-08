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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Politics: TMC में कलह! राज्यसभा के 13 में सिर्फ 4 सांसद ही ममता बनर्जी के साथ, जानें कौन-कौन वफादार?

Bengal Politics: TMC में कलह! राज्यसभा के 13 में सिर्फ 4 सांसद ही ममता बनर्जी के साथ, जानें कौन-कौन वफादार?

Bengal Politics: बंगाल की राजनीति में इस वक्त उथल-पुथल का माहौल है. सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के 13 सांसदों में से केवल 4 सांसद ममता बनर्जी के साथ हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 12:52 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर मतभेदों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में पार्टी के 13 सांसदों में से बड़ी संख्या नेतृत्व से नाराज है और केवल चार सांसद ही खुलकर पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा में भी स्थिति कुछ वैसी ही बताई जा रही है, जैसी लोकसभा में मानी जा रही है. दावा है कि 13 सांसदों में से 9 सांसद पार्टी लाइन से अलग रुख रखते हैं या नेतृत्व से असंतुष्ट हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं?

सूत्रों के मुताबिक जिन चार नेताओं को ममता बनर्जी का करीबी और समर्थक बताया जा रहा है, उनमें डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन, सागरिका घोष और मेनका गुरुस्वामी शामिल हैं. इन नेताओं को पार्टी नेतृत्व के प्रति वफादार माना जा रहा है. अगर सूत्रों के ये दावे सही साबित होते हैं तो यह तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाएगा. राज्यसभा में पार्टी की रणनीति, विधायी मुद्दों पर रुख और संगठनात्मक एकजुटता पर इसका असर पड़ सकता है.

TMC से राज्यसभा सांसद का इस्तीफा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के राज्यसभा सांसद शुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता के साथ-साथ पार्टी से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर खुलकर बोलने के बाद उन्हें पार्टी में अलग-थलग कर दिया गया था. शुखेंदु शेखर रॉय ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के आवास पर जाकर सौंप दिया. उनके इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:  बंगाल में TMC का 'पुष्पा' गिरफ्तार, फाल्टा में जहांगीर खान ने डर से छोड़ा था मैदान 

Published at : 08 Jun 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
TMC Rajya Sabha MAMATA BANERJEE
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