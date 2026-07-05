बंगाल में 11 साल की मासूम का बोरी में मिला शव, यौन उत्पीड़न के बाद हत्या का आरोप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल में रविवार (5 जुलाई, 2026) को एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है. दरअसल, राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर के सूर्यपुर हाट इलाके में रविवार (5 जुलाई, 2026) की सुबह एक बंद बोरी बरामद की गई है, जिसमें से एक 11 साल की बच्ची का शव निकला है.

'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह बच्ची एक दिन पहले यानी शनिवार (4 जुलाई, 2026) को लापता हो गई थी, जिसका अब शव बरामद किया गया है. इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या करके बोरी में बांधकर फेंक दिया गया है.

लोगों ने दिखाया गुस्सा, किया सड़क जाम

एक 11 साल की बच्ची के ऐसे हालत में शव बरामद किए जाने के बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों ने इस मामले में आक्रोश जताते हुए बरुईपुर-जॉयनगर रोड को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन से इस घृणित अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, मामले में जनता के विरोध को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों से घटनास्थल पर पहुंचकर बातचीत की, उन्हें मामले में तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और सड़क जाम को हटाया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

पुलिस अधिकारियों के बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि उसकी मौत के पीछे के असली कारण का खुलासा किया जा सके और इस बात की भी पुष्टि की जा सके कि क्या बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ था. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.

परिवार वालों का आरोप, चार लोग जबरन ले गए थे बच्ची को

बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने आगे बताया कि मृतका बच्ची एक दिन पहले शनिवार (4 जुलाई, 2026) को अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी. इसके बाद से ही वह लापता हो गई. वहीं, बच्ची के परिजनों का आरोप है कि बच्ची जब घर से बाहर निकली तो उसे चार लोग जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गए.

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