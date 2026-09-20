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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम के बाद रेजीनगर, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया गिरफ्तार

नंदीग्राम के बाद रेजीनगर, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया गिरफ्तार

बंगाल में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले पुलिस ने रेजीनगर के निर्दलीय प्रत्याशी को गिरफ्तार किया है. उस पर झड़प के एक पुराने मामले को लेकर एक्शन लिया गया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सैफुल इस्लाम को 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प के पांच साल पुराने मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

हुमायूँ कबीर की अगुवाई वाली आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) से जुड़े सैफ़ुल इस्लाम की गिरफ़्तारी की घटना पुलिस द्वारा कांग्रेस के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद हुई. मिलन प्रधान को ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ हुए आंदोलन के दौरान दर्ज लगभग दो दशक पुराने मामले में गिरफ़्तार किया गया था.

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हुमायूं कबीर के नवादा सीट अपने पास रखने का फैसला करने और रेजीनगर सीट से इस्तीफा देने के कारण यह उपचुनाव जरूरी हो गया था. एजेयूपी ने इस उपचुनाव के लिए कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा है.

पुलिस के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'ब्रह्मपुर थाने के अधिकारियों ने सैफुल इस्लाम को पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है. उस समय दो समूहों के बीच झड़प हुई थी.' उन्होंने बताया कि इस मामले में इस्लाम का नाम दर्ज था.

इस बीच, ब्रह्मपुर पुलिस ने शनिवार को एजेयूपी प्रमुख (हुमायूं कबीर) को भी एक मामले में जांच अधिकारियों के समक्ष सोमवार को पेश होने का नोटिस भेजा है. यह मामला कथित तौर पर दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की साजिश से जुड़ा है. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मामला 14 सितंबर को दर्ज किया गया था.

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:40 AM (IST)
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