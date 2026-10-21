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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापत्नी का गला काट मंदिर में चढ़ाया, पिता का भी किया कत्ल, फिर गांव में घूमा 'हैवान'

पत्नी का गला काट मंदिर में चढ़ाया, पिता का भी किया कत्ल, फिर गांव में घूमा 'हैवान'

बंगाल के बांकुरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी और पिता की हत्या कर दी है. उसने अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से मारा है और उससे पहले अपनी ऊंगली काटी थी.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Oct 2026 09:26 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के बांकुरा से एक खौफनाक वारदात सामने आई है. इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.  बांकुरा के एक घर में दो लोगों की हत्या कर दी गई है. आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका सिर घर के मंदिर में त्रिशूल के सामने रख दिया. उसके बाद शख्स ने अपने पिता की भी हत्या कर दी और हाथ में चाकू लेकर गांव में घूमने लगा.

यह घटना दामोदर नदी के किनारे लाल बाबा मनाचर इलाके में हुई, जो बांकुड़ा जिले के सोनामुखी पुलिस स्टेशन और पश्चिम बर्धमान जिले के कांक्सा पुलिस स्टेशन की सीमा के पास है.

पत्नी और पिता की हत्या कर दी
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम मंगल चौधरी है. उस पर अपनी 39 साल की पत्नी रुंपा चौधरी और पिता राजेंद्र चौधरी की हत्या करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि मंगल ने पहले अपनी ऊंगली काट ली. उसके बाद घर में पत्नी रूंपा की हत्या कर दी और उसका सिर काटकर घर के मंदर में त्रिशूल के सामने रख दिया. उसके बाद उसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया. इस वारदात से गांव में डर का माहौल बन गया है.

आरोपी का इलाज चल रहा
मंगल को अपनी घायल उंगली के इलाज के लिए बांकुरा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने बताया कि उसे तुरंत अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि उसका इलाज चल रहा था. जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इन हत्याओं का संबंध तांत्रिक क्रियाओं से है, हालांकि पुलिस ने अभी तक ऐसे किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगल और उनकी पत्नी अपने घर के भीतर बने एक मंदिर में नियमित रूप से पूजा-पाठ करते थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक तांत्रिक अक्सर इस परिवार के यहाँ आता-जाता था. इन बातों के चलते इलाके में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस घटना का संबंध तंत्र-मंत्र से हो सकता है.

ये भी पढ़ें: नेशनल पुलिस स्मृति दिवस: अमित शाह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, पीएम बोले- 'हमारे पुलिसकर्मियों...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Oct 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Double Murder Case BENGAL
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