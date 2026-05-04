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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Results 2026: बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी

Bengal Election Results 2026: बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर भाजपा ने मुस्लिम बहुल सीटों में कैसे सेंध लगाई.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 07:01 PM (IST)
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  • भाजपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर सेंध लगाकर बनाई बढ़त।
  • ग्रामीण इलाकों से मिली भारी तादाद में सीटों पर जीत।
  • अनुसूचित जाति समुदाय का समर्थन भाजपा के पक्ष में रहा।
  • विपक्षी दलों में वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए फायदेमंद।

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है. रुझान दिखा रहे हैं कि वह लगभग 204 सीटों के करीब पहुंच रही है. इसी के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी 100 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष कर रही है. लेकिन इन मुख्य आंकड़ों के पीछे एक और दिलचस्प कहानी छपी है. आखिर भाजपा ने उन मुस्लिम बहुल सीटों में कैसे सेंध लगाई  जिन्हें पारंपरिक रूप से टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

मुस्लिम बहुल सीटें 

पश्चिम बंगाल में लगभग 62 मुस्लिम बहुल सीटें हैं. इन सीटों में से टीएमसी अभी भी लगभग 39 सीटों पर आगे है. लेकिन इन सीटों पर भाजपा की बढ़त पिछले चुनावों की तुलना में एक बड़ा बदलाव दिखाती है. हालांकि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से भाजपा की तरफ नहीं झुका है लेकिन इसके बावजूद भी यह आंशिक सेंध  इस बात का संकेत देती है कि भाजपा उस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही है जिसे कभी एक मजबूत और एकजुट वोट बैंक माना जाता था. 

कौन है असली गेम चेंजर? 

इस चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों से मिली है. 179 ग्रामीण सीटों में से पार्टी लगभग 120 सीटों पर आगे चल रही है. यह ग्रामीण मतदाताओं के बीच बदलाव की एक मजबूत लहर का संकेत देता है. स्थानीय शासन, विकास में कमी और मौजूदा व्यवस्थाओं से असंतोषित जैसे मुद्दे पूरे ग्रामीण बंगाल में भाजपा के पक्ष में काम करते दिखे हैं. 

अनुसूचित जाति के समर्थन ने पलड़ा भारी किया 

एक और बड़ी वजह अनुसूचित जाति समुदाय का समर्थन रहा है. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 68 सीटों में से भाजपा लगभग 49 सीटों पर आगे है. इसी के साथ टीएमसी काफी पीछे चल रही है. अनुसूचित जाति वोटों के इस एकीकरण ने भाजपा को एक मजबूत बढ़त दी है.

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मुख्य जिलों में बदलते रुझान 

मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले जिन्हें उनकी जनसांख्यिकीय बनावट की वजह से लंबे समय से टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है अब राजनीतिक बदलाव के संकेत दिखा रहे हैं. मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर भाजपा के उम्मीदवार मजबूत बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं.

अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा 

भाजपा की बढ़त के पीछे सबसे जरूरी कारण विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा है. कांग्रेस , वामपंथी दल और दूसरी क्षेत्रीय ताकतों ने अल्पसंख्यक वोटों में अपना हिस्सा लिया है. इस वजह से टीएमसी का दबदबा कमजोर हुआ है. इस बंटवारे से भाजपा को काफी ज्यादा फायदा हुआ.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
BJP Bengal MAMATA BANERJEE Bengal Election Results 2026
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