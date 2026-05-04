बंगाल में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, जानें मुस्लिम बहूल सीटों पर कैसे मारी बाजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर सेंध लगाकर बनाई बढ़त।

ग्रामीण इलाकों से मिली भारी तादाद में सीटों पर जीत।

अनुसूचित जाति समुदाय का समर्थन भाजपा के पक्ष में रहा।

विपक्षी दलों में वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए फायदेमंद।

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है. रुझान दिखा रहे हैं कि वह लगभग 204 सीटों के करीब पहुंच रही है. इसी के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी 100 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष कर रही है. लेकिन इन मुख्य आंकड़ों के पीछे एक और दिलचस्प कहानी छपी है. आखिर भाजपा ने उन मुस्लिम बहुल सीटों में कैसे सेंध लगाई जिन्हें पारंपरिक रूप से टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

मुस्लिम बहुल सीटें

पश्चिम बंगाल में लगभग 62 मुस्लिम बहुल सीटें हैं. इन सीटों में से टीएमसी अभी भी लगभग 39 सीटों पर आगे है. लेकिन इन सीटों पर भाजपा की बढ़त पिछले चुनावों की तुलना में एक बड़ा बदलाव दिखाती है. हालांकि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से भाजपा की तरफ नहीं झुका है लेकिन इसके बावजूद भी यह आंशिक सेंध इस बात का संकेत देती है कि भाजपा उस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही है जिसे कभी एक मजबूत और एकजुट वोट बैंक माना जाता था.

कौन है असली गेम चेंजर?

इस चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों से मिली है. 179 ग्रामीण सीटों में से पार्टी लगभग 120 सीटों पर आगे चल रही है. यह ग्रामीण मतदाताओं के बीच बदलाव की एक मजबूत लहर का संकेत देता है. स्थानीय शासन, विकास में कमी और मौजूदा व्यवस्थाओं से असंतोषित जैसे मुद्दे पूरे ग्रामीण बंगाल में भाजपा के पक्ष में काम करते दिखे हैं.

अनुसूचित जाति के समर्थन ने पलड़ा भारी किया

एक और बड़ी वजह अनुसूचित जाति समुदाय का समर्थन रहा है. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 68 सीटों में से भाजपा लगभग 49 सीटों पर आगे है. इसी के साथ टीएमसी काफी पीछे चल रही है. अनुसूचित जाति वोटों के इस एकीकरण ने भाजपा को एक मजबूत बढ़त दी है.

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मुख्य जिलों में बदलते रुझान

मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले जिन्हें उनकी जनसांख्यिकीय बनावट की वजह से लंबे समय से टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है अब राजनीतिक बदलाव के संकेत दिखा रहे हैं. मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर भाजपा के उम्मीदवार मजबूत बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं.

अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा

भाजपा की बढ़त के पीछे सबसे जरूरी कारण विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा है. कांग्रेस , वामपंथी दल और दूसरी क्षेत्रीय ताकतों ने अल्पसंख्यक वोटों में अपना हिस्सा लिया है. इस वजह से टीएमसी का दबदबा कमजोर हुआ है. इस बंटवारे से भाजपा को काफी ज्यादा फायदा हुआ.

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