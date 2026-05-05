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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Election Result 2026: कौन हैं वो 2 मुस्लिम नेता, जिन्होंने BJP की लहर में भी लहराया परचम, बंगाल में कांग्रेस को डूबने से बचाया

Bengal Election Result 2026: कौन हैं वो 2 मुस्लिम नेता, जिन्होंने BJP की लहर में भी लहराया परचम, बंगाल में कांग्रेस को डूबने से बचाया

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल कर बड़ा उलटफेर कर दिया. इस बीच TMC 80 पर सिमट गई है. हालांकि, कांग्रेस को भी 2 सीटें हासिल हुई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 May 2026 08:47 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत हासिल की है. पिछले 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस बार काफी पीछे रह गई है. टीएमसी महज 80 सीटों पर ही जीत हासिल करने में कामयाब रही.  

कांग्रेस की बात करें तो उसे इस बार दो सीटों पर जीत मिली है, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था. फरक्का सीट से मोताब शेख ने जीत हासिल की. उन्होंने बीजेपी के सुनील चौधरी को 8 हजार से ज्यादा वोटों से हराया. सुनील चौधरी को 54,857 वोट मिले, जबकि टीएमसी के अमिरुल इस्लाम 47,256 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे. रानीनगर सीट से कांग्रेस के जुल्फीकार अली ने जीत दर्ज की. उन्होंने टीएमसी के अब्दुल सौमिक हुसैन को 2701 वोटों से हराया. जुल्फीकार अली को 79,423 वोट मिले, जबकि सौमिक हुसैन को 76,722 वोट मिले. इस सीट पर सीपीआईएम के जमल हुसैन तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 48,587 वोट मिले.

ये भी पढ़ें: Election Result 2026 Winners LIVE: बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी जीत? यहां पढ़ें विधानसभा चुनाव पूरी विनर लिस्ट

अधीर रंजन चौधरी को मिली हार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस चुनाव में चर्चा में रहे, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके. बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे अधीर रंजन को 73,540 वोट मिले, लेकिन बीजेपी के सुब्रत ने यह सीट जीत ली. इस सीट पर टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी तीसरे स्थान पर रहे. इस चुनाव में यह भी देखने को मिला कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा. कई जगहों पर कांग्रेस ने टीएमसी के वोट काटे, जिससे तृणमूल के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ. अन्य दलों की बात करें तो सीपीआईएम को एक सीट पर जीत मिली है. वहीं हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी को दो सीटें मिली हैं, और दोनों सीटों पर खुद हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की है.

ये भी पढ़ें: West Bengal Election Result 2026 Live: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन

Published at : 05 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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