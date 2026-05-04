(Source: ECI/ABP News)
Bengal Election Result 2026: किस तरह से भंवर में फंसे हैं सुवेंदु अधिकारी, एक सीट पर महज 1500 से आगे तो दूसरी सीट पर 5 हजार से पीछे
Bengal Election Result 2026: भवानीपुर सीट से ममता मजबूत स्थिति में दिख रही हैं और उन्होंने 5,349 वोटों की बढ़त बना ली है. वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु पबित्रा कार के खिलाफ सिर्फ 1,538 वोटों से आगे हैं.
Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की सियासत में सुवेंदु अधिकारी अजीब राजनीतिक भंवर में फंसे नजर आ रहे हैं. एक तरफ वे नंदीग्राम सीट पर महज 1,538 वोटों की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी उनसे 5,349 वोटों से आगे चल रही हैं. ऐसे में दोनों सीटों के रुझान उनके लिए चुनौती और राहत- दोनों का मिश्रण बने हुए हैं.
दो सीटों पर अलग-अलग तस्वीर
भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं और उन्होंने 5,349 वोटों की बढ़त बना ली है. वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी उम्मीदवार पबित्रा कार के खिलाफ सिर्फ 1,538 वोटों से आगे हैं, जिससे मुकाबला बेहद कांटे का बना हुआ है.
काउंटिंग सेंटर पर रुकी गिनती
भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल काउंटिंग सेंटर में करीब 45 मिनट तक मतगणना रुकी रही, जिससे हलचल मच गई. हालांकि बाद में गिनती फिर से शुरू कर दी गई.
सख्ती के बीच नेताओं की एंट्री
काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा सख्त नजर आई. अभिषेक बनर्जी भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया. वहीं दोनों उम्मीदवार- ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को मोबाइल फोन जमा कराने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी गई.
सुवेंदु अधिकारी का दावा- बीजेपी बनाएगी सरकार
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अगली सरकार बनाएगी. अधिकारी नंदीग्राम से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं. उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच कहा, 'भाजपा (पश्चिम बंगाल में) सरकार बनाएगी.'
अधिकारी ने दोहराया कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं दिया है. उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा है. भाजपा नेता ने कहा, 'मैं नौवें या दसवें चरण के बाद आगे बढ़ूंगा और इस सीट पर जीत हासिल करुंगा.' उन्होंने दावा किया कि हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हुए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL