हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी वैलेंटाइन्स डे पर शुभकामनाएं, जानें इस दिन के बारे में क्या कहा?

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी वैलेंटाइन्स डे पर शुभकामनाएं, जानें इस दिन के बारे में क्या कहा?

दुनिया में प्रेम का त्योहार माना जाने वाले वैलेंटाइन्स डे (14 फरवरी) के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभकामनाएं दी है. उन्होंने बकायदा इसको लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Feb 2026 04:37 PM (IST)
वैलेंटाइन्स डे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैलेंटाइन्स डे की शुभकामनाएं दी है. अक्सर इस तरह के पोस्ट राजनेताओं की तरफ से कम ही देखे गए हैं. बंगाल की मुख्यमंत्री ने वैलेंटाइन्स डे पर एक बेहद ही खूबसूरत संदेश अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्यार को जाति, वर्ग, धर्म से ऊपर बताया है. ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा- 'वैलेंटाइन्स डे प्यार के जश्न का दिन है. हर रूप में. अपने सबसे बड़े और सबसे अच्छे मतलब में. ऐसा प्यार जो जाति, पंथ, वर्ग और धर्म से ऊपर है.'

मुख्यमंत्री बनर्जी ने लिखा- 'प्यार की इसी भावना ने पब्लिक सर्विस में मेरे सफर को गाइड किया है. ऐसे लोगों के लिए प्यार, जो तूफानों का सामना करने के लिए काफी मजबूत हों. सुनने के लिए सब्र रखें. न्याय और सम्मान के लिए लड़ने के लिए हिम्मत रखें.' 

पोस्ट के आखिर में उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा- हैप्पी वैलेंटाइन्स डे. वैलेंटाइन्स डे की शुभकामनाएं.  

वैलेंटाइन्स डे को लेकर साल 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें उन्होंने 14 फरवरी यानी इस दिन राज्य की छुट्टी की घोषणा की थी. 

जानें क्या है वैलेंटाइन्स डे? 

वैलेंटाइन्स डे को हर साल 14 फरवरी को दुनियाभर में मनाया जाता है. अंग्रेजी बोलने वाले देशों में यह एक पारंपरिक दिवस है. इसमें प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हैं. वैलेंटाइन्स कार्ड भेजते हैं. 

इस पारंपरिक त्योहार की जड़ें प्राचीन रोमन त्योहार लूपरकेलिया से जुड़ी हुई हैं. यह फरवरी के मध्य में मनाया जाता था. बाद में इस परंपरा को सेंट वैलेंटाइन के कहानी से जोड़ दिया गया है. सेंट वैलेंटाइन तीसरी सदी के एक रोमन पादरी थी. इन्हंने सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के आदेश के खिलाफ जाकर सीक्रेट तरीके से युवा कपल्स की शादी करवाई थी. इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 14 फरवरी के दिन उन्हें मौत की सजा दी गई थी. 

Published at : 14 Feb 2026 04:37 PM (IST)
Bengal Valentine's Day MAMATA BANERJEE
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
