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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रिय नेता मोदी जी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है... NDA मीटिंग में बोले गृहमंत्री अमित शाह

प्रिय नेता मोदी जी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है... NDA मीटिंग में बोले गृहमंत्री अमित शाह

एनडीए की बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने मीटिंग में संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है. 

By : पवन कुमार गौड | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 Jun 2026 07:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर सत्ता में 12 साल पूरे होने की खुशी को लेकर एनडीए की बैठक दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की गई. इस दौरान एनडीए की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने मीटिंग में संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है. 

शाह ने कहा कि  आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी. तब आजादी का पूरा यश कांग्रेस के साथ था लेकिन आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के समय बार बार जनता द्वारा आशीर्वाद मिलना बताता है कि उनकी यात्रा लोकतांत्रिक स्वीकृति की भी यात्रा है.

गृहमंत्री ने कहा कि मोदी जी का कालखंड राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के सृजन और उसका इंप्लीमेंटेशन, मजबूत विदेश नीति, देश के सम्मान से सुरक्षा न करने वाली रक्षा नीति के लिए स्वर्णाक्षरों में जाना जायेगा. 

स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी की पहचान

शाह ने कहा कि आपने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य देकर देश के सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी खत्म किया है. आपके नेतृत्व में जातिवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हुई है और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति स्थापित हुई है.

उन्होंने कहा कि NDA को आपने देश की चिंता करने वाले, गरीबों के कल्याण की चिंता करने वाले संवेदनशील नेताओं के समूह के रूप में स्थापित किया है. आपने देश के सार्वजनिक जीवन में कई मॉरल लैंडमार्क स्थापित किए हैं. आपने एक ओर गुरुनानक जी की सेवा के संदेश को धरातल पर उतारा बल्कि गुरु समर्थ रामदास के उपभोग शून्य स्वामी की परिभाषा को भी चरितार्थ किया है. डोकलाम, रूस–यूक्रेन युद्ध और ईरान–अमेरिका युद्ध के बीच भी अपने भारत को विकास में पूरी दुनिया में सबसे आगे रखा है. कनेक्टिविटी के मामले में 12 सालों में भारत जितना आगे बढ़ा है, उतना किसी भी देश ने नहीं. 32 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है आपको, 38 देशों के साथ ट्रेड डील हुई है, यह आपके नेतृत्व का परिणाम है. 

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NDA देश के 80 प्रतिशत भूभाग का नेतृत्व कर रहा है: शाह

शाह ने कहा कि 292 लोकसभा सांसदों, 144 राज्यसभा सांसदों, 2315 विधायकों और 222 से अधिक विधान पार्षदों के साथ NDA देश के 80 प्रतिशत भूभाग का नेतृत्व कर रहा है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने Youth –led और Women –led डेवलपमेंट को आकार दिया है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पहली बार आपके नेतृत्व में फोकस दिया गया है. आज 1 लाख 59 हजार स्टार्टअप देश में हैं, निर्यात में हमने नया रिकॉर्ड बनाया है.

उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे. एक एक सामान्य नागरिक के रूप में बिना किसी का सहारा लिये 25 साल का नेतृत्व - अतुलनीय है. 25 साल तक बिना किसी छुट्टी के, 18 घंटे प्रतिदिन काम कर बिना थके बिना रुके, पूरे देश को ही अपना परिवार मानकर जिस तरह आपने नेतृत्व किया है, उसकी जितनी सराहना की जाय कम है. 

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 10 Jun 2026 07:12 PM (IST)
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NDA NARENDRA MODI AMIT SHAH
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