ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रधानमंत्री बनना चाहते थे प्रणब मुखर्जी? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा

प्रधानमंत्री बनना चाहते थे प्रणब मुखर्जी? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा

प्रणब मुखर्जी के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वाली बात पर अब सोनिया गांधी ने औपचारिक मुहर लगा दी है. उन्होंने ये भी बताया कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ प्रणब के गंभीर मतभेद हो गए थे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

प्रणब मुखर्जी के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वाली बात पर अब सोनिया गांधी ने औपचारिक मुहर लगा दी है. साल 2010 में हुई एक बातचीत का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह सुझाव देकर चौंका दिया था कि शायद अब टॉप लेवल पर बदलाव का समय आ गया है. सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव में ये खुलासा किया है. 

सोनिया गांधी के अनुसार, प्रधानमंत्री और उनके बीच जिम्मेदारियों का एक अनकहा बंटवारा था, जो बहुत अच्छे ढंग से काम करता था. पार्टी और सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने एक किस्सा सुनाया कि कैसे एक बार प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा की ओर इशारा किया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
क्लिंटन महिलाओं को चोरी-छिपे घूर रहे थे, सोनिया गांधी ने किताब में खोले राज
क्लिंटन महिलाओं को चोरी-छिपे घूर रहे थे, सोनिया गांधी ने किताब में खोले राज
इंडिया
Explained: क्या 'पहचान' और 'अधिकार' एक ही चीज हैं? सुप्रीम कोर्ट में 'ट्रांसजेंडर' बहस का पूरा सच
क्या 'पहचान' और 'अधिकार' एक ही चीज हैं? SC में 'ट्रांसजेंडर' बहस का पूरा सच
इंडिया
'यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट', फडणवीस पर भड़के ओवैसी, अखिलेश को भी नहीं बख्शा
'यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट', फडणवीस पर भड़के ओवैसी, अखिलेश को भी नहीं बख्शा
इंडिया
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर

कोर ग्रुप में कौन-कौन था
उन्होंने बताया कि तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक कोर ग्रुप प्रधानमंत्री के साथ हर हफ्ते बैठक करता था. इसके अन्य सदस्यों में प्रणब मुखर्जी शामिल थे, जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे. इसके अलावा इसमें राजनीतिक समझ रखने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी और अहमद पटेल भी शामिल थे.

पी. चिदंबरम के साथ प्रणब के गंभीर मतभेद 
सोनिया गांधी ने बताया कि हम 'स्ट्रेटेजी ग्रुप' के सदस्यों के तौर पर भी नियमित रूप से मिलते थे. इस ग्रुप का गठन संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया था. कभी-कभी प्रणब जी जैसा कि मैं हमेशा उन्हें बुलाती थी वो बातचीत करने के लिए रुक जाते थे. उन्होंने बताया कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ प्रणब के गंभीर मतभेद हो गए थे.

प्रधानमंत्री बनने की इच्छा
उन्होंने आगे कहा कि 2010 में एक बार अपनी निराशा जाहिर करने के बाद उन्होंने मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है. मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा. सोनिया गांधी ने ये किस्सा 502 पन्नों की अपनी किताब में लिखा है. 

सोनिया गांधी ने लिखा है कि मैंने बड़ी सहजता से बात का विषय बदल दिया और भले ही उन्हें निराशा हुई हो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वे इस बात को लेकर मुझसे नाराज हैं. उन्होंने आगे बताया कि 2012 में कांग्रेस ने मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए UPA का उम्मीदवार बनाया और फिर वो चुन लिए गए. 

ये भी पढ़ें

'मैं पार्टी चलाती थी और मनमोहन सरकार', सोनिया गांधी का खुलासा कैसे चलती थी UPA की गवर्नमेंट

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 10 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Pranab Mukherjee SONIA GANDHI Belonging A Journey Of Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्लिंटन महिलाओं को चोरी-छिपे घूर रहे थे, सोनिया गांधी ने किताब में खोले राज
क्लिंटन महिलाओं को चोरी-छिपे घूर रहे थे, सोनिया गांधी ने किताब में खोले राज
इंडिया
Explained: क्या 'पहचान' और 'अधिकार' एक ही चीज हैं? सुप्रीम कोर्ट में 'ट्रांसजेंडर' बहस का पूरा सच
क्या 'पहचान' और 'अधिकार' एक ही चीज हैं? SC में 'ट्रांसजेंडर' बहस का पूरा सच
इंडिया
'यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट', फडणवीस पर भड़के ओवैसी, अखिलेश को भी नहीं बख्शा
'यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट', फडणवीस पर भड़के ओवैसी, अखिलेश को भी नहीं बख्शा
इंडिया
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसेवकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन
'कारसेवकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget