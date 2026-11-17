सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव इन दिनों खूब चर्चा में है. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने अपनी बुक के विमोचन के अवसर पर कई मुद्दों को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने खासकर इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्तों पर कईं बातें बताईं.

सोनिया गांधी ने अपनी शादी के बाद सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्तों को लेकर बात करते हुए कहा कि वो शुरू में इंदिरा गांधी से बहुत डरती थीं. उन्होंने आगे कहा कि उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी सास इंदिरा गांधी को मां या मम्मी कहकर बुलाएं. सोनिया गांधी ने बताया कि उस वक्त मेरे लिए मां का अर्थ केवल मेरी इतालवी मां से था, जिन्होंने मुझे पैदा किया.

'मैं इंदिरा गांधी को मां नहीं कहने वाली थी'

सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मेरे लिए एक ही मां थी और वो मेरी मां थी, जो इटली में थीं. मैं इंदिरा गांधी को मां नहीं कहने वाली थी. उन्होंने आगे बताया कि एक समय के बाद उनका और इंदिरा गांधी का रिश्ता काफी सहज हो गया और फिर वो उन्हें मां कहकर बुलाने लगीं.

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने ये भी बताया कि इंदिरा गांधी को करीब से जानने और समझने में उन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन बाद में उनके बीच ऐसा आत्मीय और मधुर रिश्ता बन गया कि वो उनसे (इंदिरा गांधी) से निजी मामलों और व्यक्तिगत समस्याओं पर भी खुलकर चर्चा कर सकती थीं.

इंदिरा गांधी के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता

सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भले ही जानने में समय लगा हो लेकिन बाद में जिन विषयों पर मैं उनसे बात कर लेती थी, उन विषयों पर मैं शायद अपने पिता और यहां तक कि अपनी मां से भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी. सोनिया गांधी के मुताबिक इंदिरा गांधी के साथ उनका रिश्ता धीरे-धीरे एक भरोसेमंद और आत्मीय संबंध में बदल गया था.

ये भी पढ़ें

बिलकिस बानो केस में आरोपियों की रिहाई पर बोले पवन खेड़ा, 'मुस्लिम होने की यही कीमत...'