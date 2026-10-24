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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल की खाड़ी से उठ रहा तूफान, कहां-कहां मचेगी तबाही, IMD ने जारी किया अलर्ट

बंगाल की खाड़ी से उठ रहा तूफान, कहां-कहां मचेगी तबाही, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में कम दबाव का एक क्षेत्र बना है, जिसके आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने का अनुमान है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में कम दबाव का एक क्षेत्र बना है. इसके सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-मध्य हिस्से में पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. इस सिस्टम के उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते इन जगहों पर आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है.

विशाखापत्तनम में स्थित IMD के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने बताया कि यह कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे बना. यह गुरुवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे पूर्वी-मध्य हिस्से में मौजूद अपर-एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण बना है.

डीप डिप्रेशन बनने की संभावना
IMD के अनुसार इस सिस्टम के शनिवार (24 अक्टूबर) को एक डिप्रेशन में तब्दील होने की काफी हद तक संभावना है. इसके बाद पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की काफी संभावना है. रविवार को ये 'डीप डिप्रेशन' में बदल जाएगा और सोमवार सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक 'चक्रवाती तूफान' (साइक्लोनिक स्टॉर्म) का रूप ले लेगा. 

लोगों से सावधानी बरतने की अपील
बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक यह और अधिक तीव्र होता जाएगा. आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने शुक्रवार को कहा कि इस सिस्टम के असर से राज्य में भारी बारिश की संभावना है. उन्होंने आमजनों और किसानों को पहले से ही सावधानी बरतने की अपील की है और मछुआरों से बिना देरी किए तट पर वापस लौटने को कहा है.

भारी बारिश का अलर्ट 
IMD अमरावती केंद्र ने गुरुवार को बताया था कि इस सिस्टम के कारण 27 अक्टूबर से तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 27-28 अक्टूबर को विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू (ASR), काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा, एलुरु, पश्चिमी गोदावरी और NTR जिलों के साथ-साथ यनम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'अलर्ट' जारी किया है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 24 Oct 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Bay Of Bengal Cyclonic Storm
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