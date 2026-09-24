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भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में अलर्ट, कब होगा लैंडफॉल?

बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट की ओर बढ़ा और लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई. ओडिशा में भारी बारिश के बीच करीब 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 08:29 AM (IST)
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बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन अब उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट की ओर बढ़ गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और विशाखापत्तनम तथा गोपालपुर के बीच, कलिंगपट्टनम के दक्षिण-पश्चिम में तट पार करने की स्थिति में पहुंच गया है. 23 सितंबर की शाम तक यह कलिंगपट्टनम से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था और अगले कुछ घंटों में तट पार करने का अनुमान है.

IMD के अनुसार, डीप डिप्रेशन के अगले करीब 12 घंटे तक इसी तीव्रता के साथ बने रहने की संभावना है. इसके बाद इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने का अनुमान है. तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

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तट पार करने की प्रक्रिया शुरू

IMD के अपडेट के मुताबिक, डीप डिप्रेशन का अगला हिस्सा जमीन में प्रवेश कर चुका है और लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब दो घंटे तक जारी रहने की संभावना है. इसके बाद सिस्टम के शुरुआती तौर पर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और करीब 12 घंटे तक डीप डिप्रेशन की तीव्रता बनाए रखने का अनुमान है.

IMD ने बताया कि यह सिस्टम उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण ओडिशा के तट को विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच, कलिंगपट्टनम के दक्षिण-पश्चिम के करीब पार करेगा.

ओडिशा में 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

ओडिशा पर इसका असर ज्यादा पड़ने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने राहत और बचाव की तैयारी तेज कर दी है. दक्षिण और तटीय ओडिशा में भारी बारिश के बाद कम से कम 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

राज्य के कम से कम सात जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. 11 जिलों के कलेक्टरों को राहत और बचाव की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया. अधिकारियों को चक्रवात और बाढ़ राहत केंद्र तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां पहुंचाया जा सके.

गंजाम के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने बताया कि उन्होंने दिन में कई चक्रवात राहत केंद्रों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. लोगों को आने वाले मौसम की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.

आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट

डीप डिप्रेशन का असर तटीय आंध्र प्रदेश में भी पड़ने की आशंका है. सिस्टम के विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच से गुजरने का अनुमान था. तटीय आंध्र में तेज हवाओं और भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने तैयारियां बढ़ा दी हैं.

आंध्र प्रदेश की गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री वंगलापुडी अनिता ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.

लोगों को तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बड़े होर्डिंग्स और जर्जर इमारतों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट

मौसम प्रणाली का असर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है. IMD ने राज्य के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है.

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है. खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह

IMD ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों तथा उत्तर बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है. इस दौरान 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

तटीय ओडिशा में समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने का अनुमान है. दक्षिण ओडिशा के तट पर समुद्र बेहद खराब से ऊंची लहरों वाला रहने की चेतावनी भी दी गई है.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 08:08 AM (IST)
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