बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, तूफान की वजह से प्रभावित होंगे कई राज्य - पूरा अपडेट

रत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, यह मौसमी सिस्टम अगले कुछ दिनों में और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान तथा 27 अक्टूबर तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में 27 से 29 अक्टूबर के बीच अत्यंत भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों के लिए चक्रवात से पहले की निगरानी चेतावनी भी जारी की है.

25 अक्टूबर को गहरे अवदाब में बदल सकता है सिस्टम

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उसी क्षेत्र में बना रह सकता है और शनिवार को अवदाब में तब्दील होने की संभावना है. इसके बाद 25 अक्टूबर को यह गहरे अवदाब में बदल सकता है. फिर 26 अक्टूबर की सुबह तक इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की प्रबल संभावना है.

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह मौसमी सिस्टम 27 अक्टूबर तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके बाद भी इसकी तीव्रता बढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग ने बताया कि 28 अक्टूबर की सुबह के आसपास यह आंध्र प्रदेश के तट के निकट पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच सकता है.

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 27 से 29 अक्टूबर तक भारी बारिश का खतरा

मौसम विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अत्यंत भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. संभावित चक्रवाती तूफान को देखते हुए दोनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों में मौसम पर नजर रखी जा रही है. आईएमडी ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों के लिए चक्रवात से पहले की निगरानी चेतावनी जारी की है.

चक्रवात का नाम होगा 'अर्नब'

उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले चक्रवाती तूफानों के नामों की सूची के अनुसार, इस मौसमी सिस्टम के चक्रवात बनने पर इसका नाम 'अर्नब' रखा जाएगा. यह नाम बांग्लादेश ने दिया है. बंगाली भाषा में 'अर्नब' का अर्थ महासागर होता है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और भारत मौसम विज्ञान विभाग की क्षेत्रीय चक्रवात नामकरण सूची में यह नाम शामिल है. हालांकि, चक्रवात का नाम तय होने का अर्थ यह नहीं है कि मौजूदा कम दबाव का क्षेत्र निश्चित रूप से चक्रवाती तूफान बनेगा. इसके लिए मौसमी सिस्टम का निर्धारित तीव्रता स्तर तक पहुंचना जरूरी है.

पिछले महीने भी जारी हुई थी चक्रवात की चेतावनी

पिछले महीने भी बंगाल की खाड़ी में बने एक मौसमी सिस्टम के कारण चक्रवात की निगरानी चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन वह चक्रवाती तूफान में तब्दील नहीं हुआ. हालांकि, वह गहरे अवदाब के रूप में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से गुजरा था, जिससे कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी.

मौसम विभाग के अनुसार, 23 सितंबर को यह सिस्टम पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे अवदाब में तब्दील हो गया था.

कैसे तय होती है अवदाब और चक्रवाती तूफान की श्रेणी?

भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसमी सिस्टम की तीव्रता का निर्धारण वायुदाब के पैटर्न और समुद्र के ऊपर चलने वाली अधिकतम निरंतर हवा की गति के आधार पर करता है. विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, कम दबाव वाले क्षेत्र में एक बंद समदाब रेखा होती है, जबकि अवदाब में दो और गहरे अवदाब में तीन बंद समदाब रेखाएं होती हैं. चार या उससे अधिक बंद समदाब रेखाओं वाला सिस्टम चक्रवाती तूफान की श्रेणी में आता है.

हवा की गति के आधार पर भी इनकी श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं. समुद्र की सतह के पास तीन मिनट की अवधि में मापी गई अधिकतम निरंतर हवा की गति 17 से 27 नॉट (31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा) होने पर सिस्टम को अवदाब कहा जाता है. 28 से 33 नॉट (52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा) की हवा की गति होने पर इसे गहरा अवदाब माना जाता है.

जब अधिकतम निरंतर हवा की गति 34 नॉट (63 किलोमीटर प्रति घंटा) या उससे अधिक हो जाती है, तो सिस्टम को चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा जाता है. इसलिए केवल कम दबाव का क्षेत्र बनने का मतलब यह नहीं है कि चक्रवात आ गया है. इसके लिए सिस्टम का निर्धारित तीव्रता स्तर तक मजबूत होना जरूरी है.