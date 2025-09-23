उत्तर भारत में भले ही मानसून कमजोर हो गया हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल के चलते पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 7 दिनों में बारिश के आसार हैं.

झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 27 सितंबर तक भारी मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. महाराष्ट्र में बदलते मौसम को देखते हुए मुंबई में अगले 24 घंटा क्रिटिकल रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि आज मुंबई में भारी बारिश हो सकती है. बंगाल के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है. कोलकाता में 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है. 23, 28 और 29 सितंबर को पश्चिम बंगाल के विशाल गंगा के मैदानी भाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

कोलकाता में 7 लोगों की मौत

कोलकाता मेट्रो के मुताबिक बीती रात हुई भारी बारिश के कारण महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोबर स्टेशन के बीच जलभराव हो गया है. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं. पानी को पंप के जरिए निकाला जा रहा है. मेट्रो रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने में जुटे हैं.

भारी बारिश के कारण कोलकाता में 7 लोगों की मौत हो गई है. बता दें कि ये घटना कालिकापुर, बेनियापुकुर, गरियाहाट और नेताजी नगर में हुई है. जलभराव वाले इलाके में बिजली के तार पड़े होने के कारण शव निकालने में परेशानी हो रही है.

कहां-कहां होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और विदर्भ में 24-25 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. आईएमडी ने बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी है. वहीं, झारखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में 25 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है.

मुंबई में बरसेगी आफत

मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है. मानसून की स्थिति देखते हुए विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. इन क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और भारी वर्षा की संभावना है. लोगों को तेज बारिश और बिजली को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई में आज मंगलवार को बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 24 से 25 सितंबर के बीच बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी.

