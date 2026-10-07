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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाध्रुव राठी, प्रकाश राज, सौरव दास की हो गई मीटिंग, CJP का अगला प्लान तैयार

ध्रुव राठी, प्रकाश राज, सौरव दास की हो गई मीटिंग, CJP का अगला प्लान तैयार

8 अक्टूबर को चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बैंगलोर के फ्रीडम पार्क में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है. इस प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी, अभिजीत दीपके और प्रकाश राज समेत सीजेपी के कई लोग शामिल होंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Oct 2026 11:27 PM (IST)
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बैंगलोर के फ्रीडम पार्क में होने जा रहे प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एक्टर प्रकाश राज के अलावा कई लोग नजर आ रहे हैं.

वीडियो में अभिजीत दीपके कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कल के होने वाले प्रोटेस्ट के लिए बैंगलोर आया हूं. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सप्राइज है. इसके बाद वो इशारा करते हैं. राउंड चेयर पर बैठे ध्रुव राठी फिर वीडियों में नजर आते हैं. 

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राठी बोले- ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है

राठी कहते हैं, 'नमस्कार दोस्तों, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. कल मिलते हैं, 8 अक्टूबर को फ्रीडम पार्क में. और जो दिल्ली में दोस्त हैं, 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आना नहीं भूलना.' 

इसके बाद प्रकाश राज कहते हैं, कि 'आली रे आली, आता ज्ञानु की ची बारी आली.' ये वीडियो सबसे पहले ध्रुव राठी ने शेयर किया है. अब इसे अभिजीत दीपके ने शेयर किया है. दीपके ने भी अपने पोस्ट में यही बात शेयर की है.

पीपल्स ट्रिब्युनल के बाद चप्पल प्रोटेस्ट करेगी सीजेपी

सीजेपी 8 अक्टूबर को बैंगलौर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर एक पीपल्स ट्रिब्यूनल के बाद चप्पल प्रोटेस्ट करेगी. यह प्रोटेस्ट फ्रीडम पार्क में होगा. इसके बाद ट्रिब्यूनल शुरू होगा. प्रोग्राम 10.30 पर होगा. सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने बुधवार को बेंगलौर में इस प्रोटेस्ट की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि इस इवेंट के जरिए उन लोगों की ओर ध्यान खींचा जाएगा, जिन्हें आयोजकों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. 

कब शुरू होगा प्रोटेस्ट?

प्रोटेस्ट 10.30 पर शुरू होगा. इस दौरान उन कन्नड़ लोगों से बात की जाएगी, जिन्हें गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 07 Oct 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Prakash Raj Dhruv Rathi Abhijit Dipke
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