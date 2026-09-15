BRICS समिट के दौरान तारिक रहमान को नहीं बुलाया गया? बांग्लादेश की खुली झूठ की पोल

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने हिस्सा नहीं लिया. सम्मेलन से पहले बांग्लादेश की ओर से कहा गया था कि उन्हें भारत की तरफ से निमंत्रण नहीं मिला था. अब इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि तारिक रहमान को दो बार आमंत्रित किया गया था. एक निमंत्रण द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भेजा गया था.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा, "बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की चिंताओं का भी उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की प्रमुख चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए.

उन्होंने 'तीन आपसी सिद्धांतों' - आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता - का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया."

हूथी मुद्दे और ज़ाकिर नाइक पर भी हुई चर्चा

रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री के बीच हूथी हमलों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि भारत ने ज़ाकिर नाइक का मुद्दा मलेशिया के साथ हर स्तर पर उठाया है और इस विषय पर लगातार बातचीत जारी है.

भारत-रूस ऊर्जा सहयोग पर जोर

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (Kudankulam Nuclear Power Project) पर बोलते हुए जायसवाल ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र भारत और रूस के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है और दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है.

ओमान तट के पास जहाज पर हमला, एक भारतीय लापता

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ओमान के तट के पास एक जहाज पर हमला हुआ था. यह पनामा के झंडे वाला एक व्यावसायिक जहाज था, जिस पर 14 भारतीय नागरिक और नाविक सवार थे. उन्होंने कहा कि 14 में से 13 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है और इसके लिए भारत ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता है. हालांकि जहाज पर सवार एक भारतीय नाविक अब भी लापता है.

जायसवाल ने कहा, "ओमान के अधिकारियों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है. हमारा दूतावास लगातार उनके संपर्क में है." उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों, आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापारिक गतिविधियों को जल्द बहाल करने की भी अपील की है.

मसूद अज़हर पर पाकिस्तान को घेरा

जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अज़हर के मुद्दे पर रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "हम पहले भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान इस तरह की बातें करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है. उन्हें मसूद अज़हर को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह कहां है." विदेश मंत्रालय के अनुसार, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है और पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए.