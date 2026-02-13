बांग्लादेश में हुए 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इस चुनाव में बांग्लादेश की राजनीति के जाने माने चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है. इसमें वो नेता शामिल हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, टीवी शो, प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर काफी छाए रहे. लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है. आइए जानते हैं, कौन हैं वो राजनीतिक चेहरे जिन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है.

इन नेताओं को करना पड़ा हार का सामना