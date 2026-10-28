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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह ने MLC चुनाव रिजल्ट पर राहुल गांधी पर ली चुटकी, 'बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो...'

अमित शाह ने MLC चुनाव रिजल्ट पर राहुल गांधी पर ली चुटकी, 'बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो...'

अमित शाह ने एमएलसी चुनाव परिणाम पर राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो. शाह ने एक राहुल गांधी जैसे दिखने वाले शख्स की तस्वीर शेयर की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Oct 2026 10:34 PM (IST)
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गृह मंत्री अमित शाह ने एमएलसी चुनाव परिणाम पर राहुल गांधी पर चुटकी ली है. शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा है कि बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो. शाह ने एक राहुल गांधी जैसे दिखने वाले शख्स की तस्वीर शेयर की है.

इस पोस्टर में 0 को कोट अनकोट किया गया है. साथ ही लिखा है कि 28 में से कितनी सीटें जीती...एमएलसी इलेक्शन रिजल्ट, कांग्रेस 0. बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो. हैरानी जताते हुए एक बैलेट बॉक्स का कार्टून भी इस पोस्टर इमेज में है. 

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए, पूछा था कि 'बैलेट पेपर से चुनाव हुए, अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती?'

बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को इस चुनावी रिजल्ट पर आड़े हाथों लिया है. इधर, कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी आगे होने वाले सभी लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का वादा करें.

एमएलसी चुनाव के स्पष्ट नतीजे? 

इधर, 28 अक्टूबर को आए एमएलसी के यूपी, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुल 28 सीटों पर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी है. यूपी की 11 सीटों में से बीजेपी को 6, सपा को 5 सीटें मिली हैं. कर्नाटक की सभी 4 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है. महाराष्ट्र में पांच सीटों में से 2 भाजपा और विपक्षी महाविकास आघाड़ी को 2 सीटें मिली हैं. एक पर नतीजों का इंतजार है.

बिहार में बीजेपी-2, आरजेडी-1, जन सुराज-1, निर्दलीय -1, जदयू-1 सीट जीती है. वहीं 2 पर अभी गिनती जारी है.

कड़े मुकाबले से बीजेपी ने जीती गोरखपुर सीट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दबदबे वाली सीट कही जाने वाली गोरखपुर से बीजेपी सिर्फ 307 वोटों से जीती है. ध्रुव त्रिपाठी ने यहां जीत हासिल की है. वे लगातार चौथी बार एमएलसी बने हैं. निर्दलीय राजीव यादव का कहना है कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है. एक हजार वोटों की चोरी की गई है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 28 Oct 2026 09:21 PM (IST)
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