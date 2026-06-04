उत्तराखंड दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम खराब मौसम की भेंट चढ़ गया. पहले उनका अल्मोड़ा और पौड़ी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह वहां नहीं पहुंच सके. इसके बाद देहरादून का दौरा भी रद्द कर दिया गया और अंततः उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा. राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस में काफी उत्साह था.

लगभग चार साल बाद उनके उत्तराखंड आने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं. अल्मोड़ा में जनसभा और पौड़ी में कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थीं. इसके अलावा देहरादून में भी उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित थे. मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि पूरा कार्यक्रम धरा का धरा रह गया. खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते उनका हेलीकॉप्टर पंतनगर से आगे नहीं जा सका. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान को रोकना पड़ा. काफी इंतजार के बाद भी जब मौसम में सुधार नहीं हुआ, तो उनका अल्मोड़ा और पौड़ी दौरा रद्द कर दिया गया.

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दौरा रद्द होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी

इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वह देहरादून पहुंच सकते हैं, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए यह दौरा भी रद्द करना पड़ा. अंततः राहुल गांधी को अपना पूरा उत्तराखंड दौरा रद्द कर दिल्ली लौटना पड़ा.इस घटनाक्रम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी निराशा देखने को मिली. जिन कार्यक्रमों के लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही थीं, वे सभी अचानक रद्द हो गए. कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनके चेहरे मायूस नजर आए.

बीजेपी का तंज , राजनीतिक बयानबाजी

राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौरा काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि लंबे समय बाद राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा हो रहा था. ऐसे में पार्टी को इससे नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया. इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है. पार्टी नेताओं का कहना है कि शायद मौसम भी नहीं चाहता था कि यह दौरा सफल हो. उनका यह भी कहना है कि एक दिन मौसम खराब होना समझ में आता है, लेकिन अगले दिन का दौरा भी रद्द कर देना कई सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब कांग्रेस को ही देना चाहिए.

कांग्रेस को झटका , गर्माई राज्य की राजनीति

बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि इस दौरे के रद्द होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा स्वाभाविक है, क्योंकि वे लंबे समय से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे. अब इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है.कुल मिलाकर, खराब मौसम ने कांग्रेस के लिए बड़ा झटका दिया है और राहुल गांधी का यह दौरा बिना किसी कार्यक्रम के ही समाप्त हो गया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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