हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जब हम काबा नहीं जाते, तो बाबा के यहां तुम्हारा क्या काम?', हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री बैन पर बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री

'जब हम काबा नहीं जाते, तो बाबा के यहां तुम्हारा क्या काम?', हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री बैन पर बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री

Dhirendra Shashtri in UP: धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मुसलमान हमारी कथा में आएं, उनका स्वागत है. आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस हिंदुत्व से परहेज है, तो यहां आने की क्या जरूरत है.

By : अभय निगम | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Jan 2026 11:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को कई मुद्दों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हनुमत कथा करने पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हर की पौड़ी हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग पर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब हम काबा नहीं जाते, तो तुम्हारा बाबा के यहां क्या काम?

उन्होंने कहा कि मुसलमान आएं, हमारी कथा में आएं, उनका स्वागत है. पुराना घर है, जान पहचान का घर है, आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस हिंदुत्व से परहेज है, तो यहां आने की क्या जरूरत है. घर में ही टीवी खोलकर हमारे प्रवचन सुनो.

जावेद-नावेद पर टिप्पणी पर बोले बागेश्वर धाम सरकार

वहीं, उन्होंने ‘अपने वेद नहीं पढ़ोगे, तो नावेद और जावेद बनोगे’, वाले बयान पर एक बार फिर से कहा कि उन्होंने यह बयान सनातनियों को वेद पढ़ने और पढ़ाने के लिए दिया है. उन्होंने कहा, ‘मेरा बयान हिंदुओं के लिए है, ताकि उनके बेटे नावेद और जावेद ना बने और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. किसी को मिर्ची लगे, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और वह सुधरने वाले भी नहीं है.’

गुरुकुलम को लेकर क्या बोले पंडित धीरेंद्र शास्त्री

इसके अलावा, धीरेंद्र शास्त्री ने बयान देते हुए कहा कि भारत भारत न रहे इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने पहले भारत की शिक्षा पद्धति पर प्रहार किया. उन्होंने कहा, ‘पहले ग से गणेश पढ़ाया जाता था तो कहते थे कि यह सांप्रदायिकता है और अब ग से गधा पढ़ाया जाता है. इस कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे हो रहे हैं. भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा है. देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है.’

जनसंख्या को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान

भारत की जनसंख्या को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सरकार कहती है कि दो ही बच्चे अच्छे तो फिर चच्चे के 30-30 क्यों बच्चे? हम यही कहेंगे कि हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, अपने बच्चों की जल, जंगल, जमीन और जोरू को बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाना है.

2027 में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल शुरू करने की घोषणा की

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पहले अस्पताल में मंदिर होते थे और अब मंदिरों में अस्पताल होंगे. बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम  में 2027 में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन करने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे.

यह भी पढ़ेंः ED ने अल-फलह यूनिवर्सिटी मामले में दाखिल की चार्जशीट, 493 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Published at : 16 Jan 2026 11:44 PM (IST)
Tags :
Banda Haridwar Bageshwar Dham Dhirendra Shastri UTTAR PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: BMC की जंग में बाजीगर कैसे बनी BJP? | BMC Election Result | Vote Counting
Sandeep Chaudhary: मुंबई का विपक्ष को संदेश...बंटोगे तो हारोगे रेस? | BMC Election Results
Maharashtra BMC Election Poll Results: BMC का धुरंधर... किंग देवेंद्र! | Devendra Fadnavis
Maharashtra BMC Election Poll Results: 'मैं नहीं जानती' Amruta Fadnavis का चौंकाने वाला रिएक्शन!
BMC Election Result 2026: पति की बंपर जीत पर Amruta Fadnavis का पहला रिएक्शन | Vote Counting | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
हेल्थ
इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो जरूर खाएं करेला, 7 दिन में दिखने लगता है असर
इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो जरूर खाएं करेला, 7 दिन में दिखने लगता है असर
जनरल नॉलेज
कौन कराता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्या इसमें भी होती है चुनाव आयोग की दखल?
कौन कराता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्या इसमें भी होती है चुनाव आयोग की दखल?
नौकरी
12वीं से इंजीनियरिंग तक वालों के लिए मौका, गुजरात पुलिस में निकली टेक्निकल भर्ती
12वीं से इंजीनियरिंग तक वालों के लिए मौका, गुजरात पुलिस में निकली टेक्निकल भर्ती
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget