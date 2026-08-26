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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र देने जा रहे इस्तीफा, क्यों लिया फैसला?

कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र देने जा रहे इस्तीफा, क्यों लिया फैसला?

कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला. इसके बाद नागेंद्र ने इस्तीफे की पेशकश की है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 26 Aug 2026 10:42 AM (IST)
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बीजेपी के दबाव के बीच डीके शिवकुमार सरकार में मंत्री बी. नागेंद्र ने पद से इस्तीफे की पेशकश की है. कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित 89 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर नागेंद्र विपक्ष के निशाने पर थे.

विपक्षी बीजेपी और जेडीएस ने योजना एवं सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाया. अब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है.

बीजेपी ने नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क से मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश भी की. हालांकि, अनुमति नहीं होने के कारण पुलिस ने विपक्ष के नेता आर. अशोक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र समेत कई बीजेपी और जेडीएस नेताओं व कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया था.


कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र देने जा रहे इस्तीफा, क्यों लिया फैसला?

दबाव के बीच लिया फैसला

विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और सदन की कार्यवाही पर इसका असर देखने को मिला. विपक्ष का आरोप था कि वाल्मीकि निगम में हुए कथित वित्तीय घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बी. नागेंद्र को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए.

लगातार विरोध प्रदर्शन, विधानसभा में हंगामे और बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच बी. नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की.

बीजेपी का आरोप था कि करीब 89 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच के बीच संबंधित विभाग के मंत्री का पद पर बने रहना उचित नहीं है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहा और नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करता रहा.

इस्तीफा स्वीकार नहीं

इस पूरे घटनाक्रम के बाद नागेंद्र की ओर से मंत्री पद छोड़ने की पेशकश को बीजेपी के लगातार विरोध और राजनीतिक दबाव के बड़े नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, इस्तीफा स्वीकार करने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व पर निर्भर है.

विधानसभा सत्र अब खत्म हो चुका है, लेकिन वाल्मीकि निगम कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव अभी भी जारी है.

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Published at : 26 Aug 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Karnataka Breaking News Abp News DK SHivakumar
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