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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजेल में बंद आजम खान से ED की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुलेंगे राज?

जेल में बंद आजम खान से ED की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुलेंगे राज?

रामपुर जेल में बंद आजम खान से ईडी पूछताछ करेगी. ये पूछताछ जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर होगी.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर रामपुर जेल में बंद आजम खान से ईडी पूछताछ करेगी. ईडी की टीम जेल पहुंच चुकी है.  आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ करने वाली है. जौहर ट्रस्ट मामले में ठेकेदार सलीम, चार्टेड एकाउंटेंट, कई अन्य फर्म संचालकों, रामपुर से सपा विधायक नसीर अहमद खान  के बयानों को आजम खान से वेरीफाई कराया जाएगा.

ईडी जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के तहत संबंधित कंपनियों, बैंक खातों और ट्रस्ट के बीच हुए लेन-देन का ब्यौरा जुटा रही है. ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डोनेशन की रकम कहां से आई और इसे किन माध्यमों से जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया.

बुधवार तक बढ़ सकती है पूछताछ
जौहर ट्रस्ट के लिए गए फैसलों में आजम खान की भूमिका, सरकारी विभागों के बजट से निर्माण करने का आरोप, फर्जी दानदाता और डमी ट्रस्टी को लेकर आजम खान से सवाल किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक ये पूछताछ बुधवार तक बढ़ाई जा सकती है.

दो बार हो चुकी है सलीम से पूछताछ
बता दें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के करीबी सलीम से ईडी दो बार पूछताछ कर चुकी है. तीसरी बार भी सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ईडी के दायरे में आजम खान के करीबी अनवर भी हैं. उन्हें ईडी 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुला सकती है.

बता दें कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं. जौहर ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी संचालित करता है.

आजम खान पर एक और मामला दर्ज
आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. राज्य हज समिति भूमि घोटाले में विजिलेंस की यह कार्रवाई हुई है.  यूपी राज्य हज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आजम खान पर एफआईआर हुई है. इसके साथ ही दो पूर्व सचिवों समेत पांच लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज किया है. विजिलेंस जांच में 2.08 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति का खुलासा हुआ है. पूरा मामला हज समिति की जमीन बेचने में गड़बड़ी का है.

ये भी पढ़ें: PM मोदी की मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को राहत, SC ने ट्रायल पर लगाई रोक

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 13 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
ED AZam Khan Jauhar University Trust Money Laundering Case
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