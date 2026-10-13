जेल में बंद आजम खान से ED की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुलेंगे राज?

जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर रामपुर जेल में बंद आजम खान से ईडी पूछताछ करेगी. ईडी की टीम जेल पहुंच चुकी है. आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ करने वाली है. जौहर ट्रस्ट मामले में ठेकेदार सलीम, चार्टेड एकाउंटेंट, कई अन्य फर्म संचालकों, रामपुर से सपा विधायक नसीर अहमद खान के बयानों को आजम खान से वेरीफाई कराया जाएगा.

ईडी जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के तहत संबंधित कंपनियों, बैंक खातों और ट्रस्ट के बीच हुए लेन-देन का ब्यौरा जुटा रही है. ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डोनेशन की रकम कहां से आई और इसे किन माध्यमों से जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया.

बुधवार तक बढ़ सकती है पूछताछ

जौहर ट्रस्ट के लिए गए फैसलों में आजम खान की भूमिका, सरकारी विभागों के बजट से निर्माण करने का आरोप, फर्जी दानदाता और डमी ट्रस्टी को लेकर आजम खान से सवाल किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक ये पूछताछ बुधवार तक बढ़ाई जा सकती है.

दो बार हो चुकी है सलीम से पूछताछ

बता दें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के करीबी सलीम से ईडी दो बार पूछताछ कर चुकी है. तीसरी बार भी सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ईडी के दायरे में आजम खान के करीबी अनवर भी हैं. उन्हें ईडी 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुला सकती है.

बता दें कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं. जौहर ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी संचालित करता है.

आजम खान पर एक और मामला दर्ज

आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. राज्य हज समिति भूमि घोटाले में विजिलेंस की यह कार्रवाई हुई है. यूपी राज्य हज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आजम खान पर एफआईआर हुई है. इसके साथ ही दो पूर्व सचिवों समेत पांच लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज किया है. विजिलेंस जांच में 2.08 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति का खुलासा हुआ है. पूरा मामला हज समिति की जमीन बेचने में गड़बड़ी का है.

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