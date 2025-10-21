हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारिटायरमेंट और सैलरी के लिए क्या आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथिक के बराबर माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

रिटायरमेंट और सैलरी के लिए क्या आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथिक के बराबर माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

बेंच ने कहा कि राज्यों की इस दलील को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एलोपैथिक डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज में वृद्धि सिर्फ इसलिए की गई कि जनता का इलाज करने के लिए पर्याप्त अनुभवी चिकित्सक उपलब्ध हों.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 21 Oct 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करने वाले चिकित्सकों को सेवा शर्तों, सेवानिवृत्ति की आयु और वेतनमान निर्धारित करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सकों के समान माना जा सकता है पर विचार करने के लिए मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है.

प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 13 मई को उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिनमें स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों में आयुष पद्धति से इलाज करने वाले चिकित्सकों की सेवा शर्तें और सेवानिवृत्ति की आयु एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वालों से अलग हो सकती है.

मुख्या न्यायाधीश की पीठ ने 17 अक्टूबर को दिए गए आदेश में कहा कि इस बात पर मतभेद है कि क्या दोनों पद्धतियों के चिकित्सकों को सेवा लाभों के लिए समान माना जा सकता है और इसलिए इस मुद्दे पर एक प्राधिकार वाली व्याख्या की आवश्यकता है.

एलोपैथी शब्द होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन ने गढ़ा था. उन्होंने इसका प्रयोग उस समय प्रचलित मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली को बदनाम करने के लिए किया था. कोर्ट ने कहा कि पूर्व के निर्णयों में इस बात पर अलग-अलग रुख अपनाया गया था कि आयुष चिकित्सक एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सेवानिवृत्ति लाभ और वेतनमान का दावा कर सकते हैं या नहीं.

पीठ ने कहा, 'हम राज्यों की इस दलील को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि (एलोपैथिक चिकित्सकों की) सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि जनता का इलाज करने के लिए पर्याप्त अनुभवी चिकित्सक उपलब्ध हों.'

शीर्ष अदालत कहा, 'एलोपैथी में चिकित्सकों की जो कमी है, वह स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है, विशेषकर तब, जब स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपचारात्मक, हस्तक्षेपात्मक और शल्य चिकित्सा देखभाल नहीं की जाती है.'

फैसले में कहा गया, 'हमारा मानना ​​है कि इस मुद्दे पर एक प्राधिकार युक्त फैसला होना चाहिए और इसलिए हम इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपते हैं. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले को प्रशासनिक पक्ष से माननीय प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखे.'

न्यायालय ने बड़ी पीठ के निर्णय के लंबित रहने तक राज्यों और प्राधिकारियों को आयुष चिकित्सकों को उनकी वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु के बाद, एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए लागू सेवानिवृत्ति आयु तक, अस्थायी आधार पर, लेकिन नियमित वेतन और भत्ते के बिना, सेवा में रखने का विकल्प दिया.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि वृहद पीठ अंततः आयुष चिकित्सकों के पक्ष में फैसला देती है, तो वे विस्तारित अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते के हकदार होंगे. साथ ही कहा कि इसके विपरीत, जो लोग सेवा में बने नहीं रहेंगे, उन्हें बाद में उनके पक्ष में निर्णय होने पर भी बकाया राशि मिलेगी.

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम अवधि के दौरान सेवा में बने रहने की अनुमति प्राप्त आयुष चिकित्सकों को उनके वेतन और भत्ते का आधा भुगतान किया जाएगा, जिसे वृहद पीठ के फैसले के आधार पर पेंशन या नियमित परिलब्धियों में समायोजित किया जाएगा.

पीठ इस मुद्दे पर 31 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और उसने कई वकीलों को सुना, जिनमें राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अश्विनी उपाध्याय शामिल थे. पिछले साल तीन मई को पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई को सहमति जताई थी.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
Karman Line: धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget