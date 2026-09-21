राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अयोध्या मंदिर चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

SIT ने स्टेटस रिपोर्ट दी, जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी।

CJI ने आरोपियों की गतिविधियों, काउंटिंग में गड़बड़ी पाई।

CJI ने SIT को चार्जशीट की अनुमति दी, सेशंस जज देखेंगे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में विशेष जांच टीम (SIT) जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करेगी. एसआईटी ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसकी जांच में पर्याप्त सबूत मिले हैं. वह चार्जशीट दाखिल करना चाहती है. SIT की स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इसकी इजाजत दे दी और शुक्रवार (25 सितंबर) तक निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी.

मामले की जांच करने वाली एसआईटी ने क्या कहा?

राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए दान की चोरी की शिकायतें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों की SIT से जांच के लिए कहा था. अब SIT ने अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि उसने मामले की विस्तृत जांच की है. मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पहली गिरफ्तारी को 90 दिन का समय पूरा होने वाला है. ऐसे में कानूनी दृष्टि से चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है.

सॉलिसिटर जनरल ने SIT की स्टेटस रिपोर्ट पर क्या कहा?

SIT की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. SIT ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक, फोरेंसिक ऑडिटर को भी जांच में शामिल किया. आरोपियों के बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई. सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना करते समय आरोपियों ने मुख्य रूप से गबन किया है.

स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरोपियों के बैंक खातों में संदिग्ध रकम मिलने के अलावा उनके पास से मंदिर में दान दी गई कई चीजों की बरामदगी भी हुई है. इनमें आभूषण, चरण पादुका जैसी कई चीजें हैं. जजों ने SIT की अब तक की जांच पर संतोष जताते हुए उसे चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया है कि मामले में लगी धाराओं के मद्देनजर इस पर एडिशनल सेशंस जज रैंक के न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने मामले में आगे की जांच का विकल्प अभी खुला रखा है.

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