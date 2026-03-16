अयोध्या में 19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर राष्ट्रपति का प्रस्तावित अयोध्या दौरा होने जा रहा है. इस कार्यक्रम को लेकर रामजन्मभूमि ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तैयारियां तेज हो गई हैं. राष्ट्रपति के स्वागत, दर्शन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

रामजन्मभूमि अन्न क्षेत्र के प्रबंधक और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि राष्ट्रपति के स्वागत के साथ प्रसाद वितरण और अतिथियों के ठहरने-खाने की व्यवस्था की जा रही है. इस अवसर पर राम दरबार के अंदर विश्व के पहले दुर्लभ श्री राम यंत्र की स्थापना भी की जाएगी, जिससे इस आयोजन को ऐतिहासिक और चिरस्थायी बनाया जा सके.

कार्यक्रम में देशभर से संत-महात्माओं को आमंत्रण

कार्यक्रम में देशभर से संत-महात्माओं, संघ विचार से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है. लगभग 300 संतों के अलावा केरल की अमृतानंदमयी मां को भी न्योता भेजा गया है, जिनकी टीम के करीब 1200 लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है.

इसके अलावा मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाली कंपनियों और उनके वेंडर्स को भी धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया गया है. अनुमान है कि इस कार्यक्रम में करीब 7 से 8 हजार लोग शामिल होंगे, जबकि ट्रस्ट की ओर से लगभग 10 हजार लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है.

अतिथियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है

अतिथियों के ठहरने के लिए अयोध्या में करीब 100 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, वहीं भोजन के लिए कंचन भवन, अशरफी भवन, राम वल्लभकुंज और कारसेवकपुरम समेत करीब 8 स्थानों पर भोजनालय संचालित किए जाएंगे. यह व्यवस्था 18 मार्च की दोपहर से शुरू होकर 20 मार्च की दोपहर तक जारी रहेगी.

19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा और नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाएगी. कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति महोदया सुबह करीब 11 बजे राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगी और दोपहर लगभग 3 बजे तक वहीं रहेंगी, इस दौरान वह मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन करेंगी.

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