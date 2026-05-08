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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'फव्वारा भी शिवलिंग को कहते हैं...', ज्ञानवापी विवाद पर क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, योगी सरकार को घेरा

'फव्वारा भी शिवलिंग को कहते हैं...', ज्ञानवापी विवाद पर क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, योगी सरकार को घेरा

यूपी के बलिया में गविष्टि यात्रा लेकर पहुंचे ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तिरुपति मंदिर, ज्ञानवापी में शिवलिंग और योगी सरकार को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत की.

By : अजय भारती | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 May 2026 09:05 AM (IST)
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यूपी के बलिया में गविष्टि यात्रा लेकर पहुंचे ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एबीपी न्यूज से काशी और मथुरा मंदिर को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि मंदिर बनाना और आराधना करना ये हमारे हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन मंदिर की जो हमारी पूजा सामग्री है वो हमारे पास होनी चाहिए. आज हमारे पास तो शुद्ध पूजा सामग्री ही नहीं है. 

तिरुपति मंदिर को लेकर क्या कहा
उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति में है लेकिन वहां गाय की चर्बी से लाखों लडडू बनाए गए तो मंदिर बनाकर क्या फायदा हुआ ? शुद्ध पूजा सामग्री हमारे पास नहीं है. इसलिए हम लोग निकले हैं. पहला काम है गौ माता की सुरक्षा उनकी प्रतिष्ठा और जब वो सुरक्षित होगी तो पूजा की सामग्री मिलेगी. भोग बनाने का अवसर मिलेगा, तब न हम मंदिर बनवाकर भोग लगाएंगे तो इसलिए केवल मंदिर बनवा करके कॉरीडोर बनाकर माहौल बना देना वो एक अलग बात है और उपासना करना, शुद्धता ,पवित्रता लाना अलग बात है. 

एबीपी न्यूज़ के सवाल आज नेता धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे हैं तो क्या आप उन्हें राजनीति की मर्यादा भी सिखाते है या धर्म अब वोट बैंक बनकर रह गया है, इस सवाल पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राजनीतिज्ञ चतुर है वो चतुराई से धार्मिक लोगों की भावनाओं का अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुरुपयोग करना शुरू कर दिए हैं. इसलिए जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको समझाइश देते हैं अब वो समझना भी नहीं चाहते हैं, मार्गदर्शन उनको चाहिए ही नहीं.

ज्ञानवापी में शिवलिंग पर क्या कहा
ज्ञानवापी में शिवलिंग के सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कोर्ट में लड़ाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से आदेश किया, अंतिम आदेश तो नीचे के कोर्ट में मुकदमा चलेगा तब होगा तो अंतरिम आदेश उसका यह हुआ कि ड्यू प्रोटेक्शन किया जाय. ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब होता है जिसको जैसी जरूरत है वैसा करके उसको सुरक्षित रखा जाए. अब समझिए अगर गाय के लिए ड्यू प्रोटेक्शन कहा जाय तो उसको चारा देना पड़ेगा. मूर्ति ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब है कि मूर्ति का संरक्षण ही उसकी पूजा है. जब पूजा होती है तो हमलोग उसकी देखभाल करते हैं उससे वह सुरक्षित रहती है तो पूजा ही सुरक्षा है.

अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब
उन्होंने आगे कहा कि ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप सील बंद कर दो दरवाजे को और जैसा है वैसे रहने दो ? इससे तो मूर्ति खराब हो जाएगी. मूर्ति की जब आराधना उपासना की जाती है तब वो सुरक्षित रहती है. हमने शास्त्र से प्रमाण दिया कि मूर्ति की पूजा ही उसका संरक्षण है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ड्यू प्रोटेक्शन करो तो जब हम पूजा की थाली लेकर निकले तो आदित्यनाथ की पुलिस ने हमको रोक दिया. हाउस अरेस्ट कर दिया हमको. 5 दिन हम बिना अन्न जल के बैठे रहे. उन्होंने आगे कहा कि आज भी वो आदेश लागू है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूजा करने की अनुमति हमें नही दे रही है. यहां तक कि जो हमारा मंदिर है उसकी परिक्रमा करने जा रहे थे तो इसके लिए भी रोक दिया.

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फव्वारा भी शिवलिंग को कहते हैं- अविमुक्तेश्वरानंद 
ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर आगे उन्होंने कहा कि ASI के विशेषज्ञ तय करेंगे कि यहां क्या है क्या नहीं. एक पक्ष कह रहा है शिवलिंग. एक पक्ष कह रहा फव्वारा है. न्याय की दृष्टि से माना जा रहा है कि वो शिवलिंग है. उन्होंने आगे कहा कि फव्वारा भी शिवलिंग को कहते हैं क्योंकि हिन्दू धर्म में एक ही देवता हैं जिनके माथे से पानी निकलता है, गंगा जी निकलती हैं तो जो हिन्दू धर्म को नहीं मानता जो नहीं जानता, तो वो क्या देखेगा ? यही देखेगा न कि वो फव्वारा है माथे से पानी निकल रहा है तो वो फव्वारे का मतलब हमारे शिव का वर्णन कर रहे हैं. 

योगी सरकार पर निशाना
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको पूजा से वंचित कर रही है. हमने स्वयं मुकदमा दायर किया हुआ है कि हमको पूजा करने का मौका दिया जाए तो आज तक उसकी तारीख नहीं पड़ने दे रहे हैं. हमें मुकदमा दाखिल किए 3 साल हो गए लेकिन 3 साल से उसकी तारीख नहीं आ रही है. ये न्याय प्रणाली का दुरुयोग किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें - चुनाव नतीजे के बाद से उबल रहा बंगाल, शुभेंदु पीए की हत्या के बाद अब हावड़ा में बमबाजी

Published at : 08 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Tirupati Temple Shivling Gyanvapi Avimukteshwarananda Saraswati
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