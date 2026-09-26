'ज्यादा लोगों तक ऊर्जा पहुंचाई', PM मोदी को लेकर क्या बोले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री?

ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने भारत में एनर्जी सेक्टर तक पहुंच बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने मानव इतिहास के किसी भी दशक, क्षेत्र या देश की तुलना में एनर्जी तक बेहतर पहुंच देखी है.

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में अल्बानीज ने कहा है कि पीएम मोदी को इसका श्रेय जाता है. उनके कार्यकाल में भारत में जितने लोगों को ऊर्जा तक पहुंच मिली है, उतनी मानव इतिहास के किसी भी दशक, सेक्टर में देश को नहीं मिली है.

मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बेहद करीब

अल्बानीज ने दोनों देशों के रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बेहद करीबी हैं. उन्होंने कहा, उनके साथ हमारे मजबूत संबंध हैं. ये बातें ऐसे वक्त कही गई हैं, जब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्रेशर बना हुआ है. मीडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है. एक तरफ पाकिस्तान-बांग्लादेश इस कमी से जूझ रहा है, वहीं भारत ने काफी हद तक स्थिर आपूर्ति बनाए रखी है. ईंधन की कीमतों में भी सीमित बढ़ोतरी हुई है.

भारत अब 41 देशों से कच्चा तेल-LPG-PNG खरीदता है

वहीं पीएम मोदी देश में ऊर्जा के इम्पोर्ट पर कह चुके हैं कि देश अब 41 देशों से कच्चा तेल, एलपीजी, पीएनजी खरीदता है. भारत ने एनर्जी के स्त्रोत बढ़ाए हैं. मई में बजट सत्र के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पहले 27 देशों से ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है.

वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों और वैश्विक बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं.