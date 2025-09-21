हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!

बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!

जेब उन निसा, औरंगजेब की सबसे बुद्धिमान बेटी, एक प्रतिभाशाली कवियित्री और गायिका थीं. वह अपनी प्रेम कहानी के कारण 20 साल तक सलीमगढ़ किले में कैद रहीं थीं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 21 Sep 2025 10:00 AM (IST)

मुगल सम्राट औरंगजेब के दस से भी अधिक बच्चे थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय और बुद्धिमान मानी जाने वाली बेटी थी जेब उन निसा. अपनी बुद्धिमत्ता और साहित्यिक रुचियों के कारण जेब उन निसा अपने समय में विशेष पहचान रखती थीं. वह केवल एक शहज़ादी नहीं, बल्कि एक कवियित्री और सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी थीं.

जेब उन निसा को अपने समय की बेहतरीन महिला गायिकाओं में गिना जाता था. वह अक्सर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थीं, जहां अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं. उनकी कविताओं में समाज, संस्कृति और जीवन के विविध पहलुओं की झलक मिलती थी. उनके इस सृजनात्मक दृष्टिकोण को देखकर कई लोग उन्हें उनके समय की महान महिला कलाकार मानते थे.

हालांकि, उनके पिता औरंगजेब को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी सार्वजनिक रूप से कविता पढ़े और लोगों की महफिल में अपनी प्रतिभा दिखाए. औरंगजेब का कड़ा और रूढ़िवादी स्वभाव था और उन्होंने अपनी बेटी की स्वतंत्रता और साहित्यिक रुचियों को अनुचित माना.

जेब उन निसा की प्रेम कहानी रही मशहूर

इसके अलावा, जेब उन निसा की प्रेम कहानी भी काफी मशहूर रही. कहा जाता है कि वह महाराजा छत्रसाल के प्रति स्नेह रखती थीं. जब औरंगजेब को इस प्रेम संबंध का पता चला, तो वह बेहद नाराज हुए और उन्होंने अपनी बेटी को 20 साल की सजा सुनाई. इस अवधि के लिए जेब उन निसा को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया गया.

साहित्य और कला के अलावा, जेब उन निसा ने अंग्या कुर्ती नामक महिला परिधान का भी आविष्कार किया. यह परिधान तुर्किस्तान में महिलाओं द्वारा पहना जाता था और आज भी इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बनी हुई है.

जीवनभर अविवाहित रहीं जेब उन निसा

जीवनभर जेब उन निसा अविवाहित रहीं और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया. उनका जीवन ज्ञान, कला और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहा. आज भी इतिहासकार और साहित्य प्रेमी उनकी प्रतिभा और साहस को याद करते हैं. 

ये भी पढ़ें-

'हमें उम्मीद है कि अमेरिका...', ट्रंप ने बदले H-1B वीजा के नियम तो क्या बोला भारत?

Published at : 21 Sep 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
Mughal Aurangzeb Zeb-un-Nissa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Oldest University Of UP: यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यूटिलिटी
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget