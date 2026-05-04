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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssembly Elections Result 2026: किस राज्य में किसकी बन रही सरकार, यहां देखें 2.30 बजे तक के रुझान

Assembly Elections Result 2026: किस राज्य में किसकी बन रही सरकार, यहां देखें 2.30 बजे तक के रुझान

Assembly Elections Result 2026: पांच राज्यों में हुए 2026 विधानसभा चुनावों के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए हैं. आइए जानते हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 03:17 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल में बीजेपी 195 सीटों पर आगे, टीएमसी 94 पर।
  • असम में बीजेपी 99 सीटों पर आगे, कांग्रेस 22 पर।
  • केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे को 101 सीटें मिलीं।
  • तमिलनाडु में विजय की टीवीके 106 पर, एआईएडीएमके 63 पर।
  • पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन 22 सीटों पर मजबूत स्थिति में।

Assembly Elections Result 2026: 2026 विधानसभा चुनावों की शुरूआती रुझान और वोटों की गिनती के अनुमान  पांच मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एक निर्णायक तस्वीर पेश कर रहे हैं. भारी बढ़त से लेकर चौंकाने वाली सफलताओं तक यह राजनीतिक नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कि शुरूआती रुझान क्या कहते हैं और  पांचों राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है.

भाजपा सत्ता के करीब 

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है. शुरूआती रुझान बताते हैं कि पार्टी लगभग 195 सीटों पर आगे चल रही है, जो 293 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़ों से काफी ऊपर है.  ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी  टीएमसी लगभग 94 सीटों पर काफी पीछे चल रही है. इस रुझान से पता चलता है कि बंगाल ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का गवाह बन रहा है.

असम में बीजेपी की पकड़ 

अगर असम की बात करें तो बीजेपी ना सिर्फ जीत रही है बल्कि अपना दबदबा भी बना रही है. पार्टी ने तीन चौथाई का आंकड़ा पार कर लिया है और 126 में से लगभग 99 सीटों पर आगे चल रही है. कांग्रेस यहां काफी पीछे है और उसे सिर्फ लगभग 22 सीटों पर ही बढ़त मिल पाई है. यह प्रदर्शन पूर्वोत्तर में भाजपा की मजबूत पकड़ को और पुख्ता कर रहा है. 

ये भी पढ़ें: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम

कांग्रेस की वापसी की तैयारी

केरल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. शुरूआती रुझान के मुताबिक 140 सदस्यों वाली विधानसभा में यह गठबंधन लगभग 101 सीटों पर आगे चल रहा है. वहीं अगर LEFT की बात करें तो उसके हिस्से सिर्फ 37 सीट आ पाई हैं. इन आंकड़ों के साथ कांग्रेस मुख्यालय में जश्न शुरू हो चुका है.

क्या है तमिलनाडु के हाल? 

सबसे बड़ा आश्चर्य तमिलनाडु के सामने आया है. यहां अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली पार्टी टीवीके ने शानदार चुनावी प्रदर्शन दिखाया. टीवीके लगभग 106 सीटों पर आगे चल रही है और 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ रही है. इसी बीच AIADMK लगभग 63 सीटों पर आगे चल रही है और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK लगभग 57 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है. अगर यह रुझान कायम रहता है तो तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा.

पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन की मजबूती 

पुडुचेरी में भाजपा मजबूत स्थिति में है. 30 सीटों वाली विधानसभा में वह 22 सीटों पर आगे चल रही है. इसी के साथ कांग्रेस ने लगभग 6 सीटें हासिल की हैं.

ये भी पढ़ें: केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Election Results Bjp Victory Assembly Elections Result 2026
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