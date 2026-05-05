हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssembly Election 2026: केरल में कौन होगा CM फेस? सस्पेंस बरकरार, ABP से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा खुलासा

Assembly Election 2026: केरल में कौन होगा CM फेस? सस्पेंस बरकरार, ABP से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा खुलासा

Assembly Election: कांग्रेस को केरल में जीत हासिल हुई है. इस बीच पार्टी में CM फेस को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है. हालांकि, इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर इमरान मसूद ने ABP से खास बातचीत की.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 May 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन यूडीएफ को इस बार बड़ी सफलता मिली है. यूडीएफ ने कुल 102 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने अकेले 63 सीटों पर जीत दर्ज की है. इस जीत के बाद अब राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है. मुख्यमंत्री पद के लिए केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. सतीशन के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से केसी वेणुगोपाल के समर्थक काफी सक्रिय हो गए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं.

जीत के जश्न के दौरान और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और शहर के कई प्रमुख जगहों पर केसी वेणुगोपाल के समर्थन में पोस्टर लगाए गए. इन पोस्टरों में उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात लिखी गई है, जिससे साफ है कि उनके समर्थक उन्हें इस पद पर देखना चाहते हैं. हालांकि, इन तीनों नेताओं ने खुद साफ किया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर निर्णय लेंगे. इस तरह जीत के बाद जहां कांग्रेस में उत्साह है, वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदर ही अंदर हलचल भी बढ़ती नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें: अमित शाह संभालेंगे बंगाल की जिम्मेदारी, असम के पर्यवेक्षक बने जेपी नड्डा, दोनों राज्यों में सरकार बनाने का रास्ता साफ

एबीपी न्यूज से इमरान मसूद की खास बातचीत

एबीपी न्यूज से बातचीत में लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने हाल के चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उनसे पूछा गया कि कांग्रेस को सिर्फ केरल में ही सफलता मिली, जबकि बंगाल, असम और तमिलनाडु में पार्टी पीछे रह गई. इस पर उन्होंने कहा कि जो नतीजे सामने आए हैं, वे चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजे हैं और उन पर शक करने की बात नहीं है. उन्होंने माना कि केरल में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन जहां भाजपा मजबूत नहीं है, वहां के नतीजे अलग नजर आते हैं. इमरान मसूद ने कहा कि इस समय देश में संविधान को बचाना सबसे जरूरी है.

बंगाल के नतीजों पर इमरान का जवाब

बंगाल के नतीजों पर उन्होंने कहा कि इन परिणामों ने उन्हें झकझोर दिया है और ये जमीनी स्थिति से अलग लगते हैं. जब उनसे असम और बंगाल में वोटों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारों में कहा कि वहां के लोग खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई ऐसे लोगों से है, जो जीत के लिए हर तरह के तरीके अपनाने को तैयार रहते हैं.

ये भी पढ़ें: Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 05 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Kerala Assembly Election Kerala Election 2026 Kerala Assembly Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assembly Election 2026: केरल में कौन होगा CM फेस? सस्पेंस बरकरार, ABP से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा खुलासा
केरल में कौन होगा CM फेस? सस्पेंस बरकरार, ABP से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कर दिया बड़ा खुलासा
इंडिया
केरल में LDF को करारा झटका, 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे; देखें किसे कहां मिली मात?
केरल में LDF को करारा झटका, 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे; देखें किसे कहां मिली मात?
इंडिया
'आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगे...' बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस नेता को लेकर दे दिया बड़ा बयान
'आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगे...' बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस नेता को लेकर दे दिया बड़ा बयान
इंडिया
Bengal Election Result 2026: बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन
बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी-शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Box office: अब ‘जन नायकन’ से इतिहास रच सकते हैं थलपति विजय, वर्ल्डवाइड 100 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है फिल्म
अब ‘जन नायकन’ से इतिहास रच सकते हैं थलपति विजय, वर्ल्डवाइड इतने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
इंडिया
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget