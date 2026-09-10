गले में फंसा ट्रैक्टर का टायर, चाय बागान में भटकता दिखा जंगली हाथी

असम के नुमलीगढ़ इलाके से वन्यजीवों के लिए बढ़ते खतरे की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. बकियाल क्षेत्र में एक जंगली हाथी के गले में ट्रैक्टर का बड़ा टायर फंसा हुआ दिखाई दिया. हाथी को एक चाय बागान में घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच चिंता बढ़ गई.

हाथी के गले में टायर कैसे फंसा, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. स्थानीय लोगों का अनुमान है कि भोजन की तलाश में घूमते समय हाथी किसी जगह पड़े पुराने टायर के संपर्क में आया होगा और वह उसके गले में फंस गया. हालांकि, इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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चाय बागान में घूमता दिखा हाथी

बकियाल इलाके में लोगों की नजर जब इस हाथी पर पड़ी तो उसके गले में टायर देखकर वे हैरान रह गए. हाथी चाय बागान के भीतर घूम रहा था. उसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आया. वन्यजीवों के विशेषज्ञों के लिए इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं, क्योंकि जंगलों और हाथियों के आने-जाने वाले इलाकों में फेंका गया कचरा जानवरों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

वन विभाग से निगरानी की मांग

घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से हाथी पर नजर रखने की अपील की है. लोगों का कहना है कि अगर टायर हाथी के गले में फंसा रहा तो उसके चलने, खाने और सामान्य गतिविधियों पर असर पड़ सकता है. स्थानीय स्तर पर यह भी मांग उठ रही है कि जरूरत पड़ने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथी की स्थिति का आकलन करे और सुरक्षित तरीके से टायर निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए.

जंगलों में कचरा वन्यजीवों के लिए बन रहा खतरा

इस घटना ने जंगल और वन्यजीवों के आसपास कचरा फेंकने की समस्या को भी सामने ला दिया है. पुराने टायर, प्लास्टिक और दूसरी चीजें जंगल में लंबे समय तक पड़ी रहती हैं और जानवर अनजाने में इनके संपर्क में आ सकते हैं. हाथियों जैसे बड़े वन्यजीव अक्सर भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकलकर चाय बागानों और आसपास के इलाकों तक पहुंचते हैं. ऐसे क्षेत्रों में पड़ा गैर-जरूरी सामान उनके लिए फंसने, घायल होने या अन्य तरह की परेशानी का कारण बन सकता है.

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