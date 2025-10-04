हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुलिस ने पत्नी गरिमा को सौंपी सिंगर जुबिन गर्ग की दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

पुलिस ने पत्नी गरिमा को सौंपी सिंगर जुबिन गर्ग की दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

Zubeen Garg Murder: जुबिन का दूसरा पोस्टमार्टम 23 सितंबर को उनके अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में किया गया था. इसके बाद विसरा का नमूना दिल्ली CFL भेजा गया था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

असम पुलिस ने गायक जुबिन गर्ग की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को सौंप दी. असम के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. सिंगापुर में किए गए गायक के पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार (2 अक्टूबर, 2025) को गरिमा को उपलब्ध करा दी गई थी.

सीआईडी ​​के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘एसआईटी की एक अधिकारी गरिमा को (दूसरी पोस्टमार्टम) रिपोर्ट सौंपने के लिए गुवाहाटी के काहिलीपाड़ा इलाके में जुबिन के घर गईं.’ सीआईडी ​​का नौ सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) सिंगापुर में हुई जुबिन की मौत के मामले की जांच कर रहा है. असम सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है.

CID की अधिकारी ने जुबिन की पत्नी को सौंपी रिपोर्ट

एसआईटी में शामिल सीआईडी ​​की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोरमी दास ने गरिमा को उनके आवास पर जाकर जुबिन की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी. दास ने जुबिन के आवास के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘मैंने गरिमा और पाल्मे के बयान दर्ज कर लिए हैं.’ पाल्मे बोरठाकुर जुबिन की छोटी बहन हैं.

सिंगापुर में हुई थी मौत, हत्या के आरोप में कई गिरफ्तार

जुबिन की सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी. वह श्यामकानु महंत और उनकी कंपनी की ओर से आयोजित चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे. महोत्सव के आयोजक महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और बैंड के दो सदस्यों-शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. अदालत ने इन सभी को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है.

अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले हुआ था जुबिन का दूसरा पोस्टमार्टम

जुबिन का दूसरा पोस्टमार्टम 23 सितंबर को उनके अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में किया गया था. जीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद विसरा का नमूना विस्तृत जांच के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला (CFL) भेजा गया था.

गरिमा तय करेंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगी या नहीं- हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार (3 अक्टूबर, 2025) को कहा था कि राज्य सरकार ने सिंगापुर में किए गए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गुरुवार (2 अक्टूबर) को गरिमा को सौंप दी. सरमा ने कहा था, ‘यह गरिमा तय करेंगी कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगी या नहीं.’

यह भी पढे़ंः ‘अगर हथियारों के बल पर शांति भंग की तो...’, जगदलपुर में अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक

Published at : 04 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Tags :
Assam Assam Police MURDER HIMANTA BISWA SARMA Zubeen Garg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
मां और भाई संग सारा अली खान ने एंजॉय की दोस्त की शादी, कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक में दिखाया स्वैग
मां और भाई संग सारा ने एंजॉय की दोस्त की शादी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
मां और भाई संग सारा अली खान ने एंजॉय की दोस्त की शादी, कभी ग्लैमरस तो कभी देसी लुक में दिखाया स्वैग
मां और भाई संग सारा ने एंजॉय की दोस्त की शादी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: एक और मासूम की गई जान, अब तक 10 की मौत, कांग्रेस ने 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की
छिंदवाड़ा: एक और मासूम की गई जान, अब तक 10 की मौत, कांग्रेस ने 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की
जनरल नॉलेज
iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
जनरल नॉलेज
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
कैसे आती है इंसान को मौत! क्या सच में आता है यमराज? जानिए क्या कहता है साइंस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget