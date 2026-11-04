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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 5 लोगों के हत्याकांड का आरोपी, भागते हुए लगी गोली

असम में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 5 लोगों के हत्याकांड का आरोपी, भागते हुए लगी गोली

असम के सिवसागर में पुलिस फायरिंग में गुवाहाटी में 5 लोगों की हत्या के आरोपी घनकांत गोगोई की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, उसने हिरासत से भागने और अधिकारी की पिस्टल छीनने की कोशिश की थी.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 04 Nov 2026 10:50 AM (IST)
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गुवाहाटी में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले के आरोपी घनकांत गोगोई की बुधवार (4 नवंबर 2026) को असम के सिवसागर में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.

यह घटना फूलपानीचिगा इलाके में उस समय हुई, जब सिवसागर पुलिस की एक टीम घनकांत गोगोई को एक अन्य मामले के सिलसिले में गुवाहाटी सेंट्रल जेल से सिवसागर पुलिस स्टेशन लेकर आ रही थी. सिवसागर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पापोरी चेतिया के अनुसार, रास्ते में गोगोई ने शौच जाने की अनुमति मांगी. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे वाहन से नीचे उतारा.

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सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की

गोगोई ने कथित तौर पर मामले के जांच अधिकारी पुलिस सब-इंस्पेक्टर देबाशीष शर्मा की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की. इस दौरान पुलिसकर्मियों और आरोपी के बीच हाथापाई हुई. संघर्ष के दौरान कई राउंड गोलियां चलीं. पुलिस वाहन पर भी दो गोलियों के निशान पाए गए. पुलिस अधिकारी पर आगे हमला रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस टीम के एक जवान को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी. इस दौरान गोगोई के पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

डॉक्टरों ने गोगोई को मृत घोषित कर दिया

घायल अवस्था में गोगोई तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. SSP पापोरी चेतिया ने बताया कि इस घटना में पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं, हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है. इस घटना के बाद पुलिस हिरासत में आरोपियों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच में यह स्पष्ट करना अहम होगा कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और पुलिस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम थे.

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About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
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Published at : 04 Nov 2026 10:50 AM (IST)
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Assam Guwahati POLICE
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