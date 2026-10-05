पाकिस्तान से जासूसी कनेक्शन पर सेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार, CM हिमंता ने किया कन्फर्म

असम में पाकिस्तान से कथित जासूसी कनेक्शन के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें भारतीय सेना का एक रिटायर्ड जवान भी शामिल है, जो रिटायरमेंट के बाद सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को बताया कि दोनों पर पाकिस्तान के संपर्क में रहने और सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप है.



सरमा ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर असम पुलिस ने की है. उन्होंने बताया कि आरोपियों को आगे की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जाएगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि दोनों को कथित तौर पर हनी ट्रैप के जरिए जानकारी निकालने के लिए निशाना बनाया गया था.

बिहार के 31 साल के युवक की भी गिरफ्तारी

असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले 31 वर्षीय अभिषेक कुमार सिंह को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक वह गुवाहाटी के सतगांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. उसे 3 और 4 अक्टूबर की दरम्यानी रात चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में अभिषेक के पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी PIO के संपर्क में होने और सुरक्षा बलों से जुड़ी गुप्त जानकारी साझा करने का संदेह सामने आया है. उसके पास से एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिहाज से अहम बताया है.

गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिला था इनपुट

असम पुलिस के मुताबिक इस मामले में शुरुआती जानकारी तेजपुर स्थित गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली थी. इसके बाद असम STF ने सोनितपुर पुलिस के साथ मिलकर जानकारी की जांच की और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में और जानकारी जुटाई. पुलिस के अनुसार STF के IGP पार्थ सारथी महंत और सोनितपुर के SSP बरुन पुरकायस्थ के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई की गई. इसके बाद अभिषेक को गुवाहाटी में उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.

रिटायर्ड जवान पर क्या आरोप है?

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. वह सेना से रिटायर हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेना के साथ काम कर रहा था. सरमा के मुताबिक दोनों पर सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है. हालांकि, पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों ने अभी यह सार्वजनिक नहीं किया है कि कथित तौर पर कौन-सी जानकारी साझा की गई और उसे किस तरीके से पाकिस्तान तक पहुंचाया गया.

हनी ट्रैप की भी जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों में दोनों आरोपियों को कथित तौर पर हनी ट्रैप के जरिए फंसाए जाने की बात सामने आई है. रिपोर्टों के मुताबिक ऑनलाइन संपर्क के जरिए आरोपियों से संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई हो सकती है. इस पहलू की भी जांच की जा रही है. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप जांच के दायरे में हैं. असम पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.