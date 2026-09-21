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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागौरव गोगोई के आरोपों पर असम CM हिमंता का पलटवार, बोले- कांग्रेस की वास्तविकता...

गौरव गोगोई के आरोपों पर असम CM हिमंता का पलटवार, बोले- कांग्रेस की वास्तविकता...

असम के नागांव उपचुनाव के पहले अब राजनीतिक तकरार देखने को मिल रही है. एक तरफ गौरव गोगोई ने बीजेपी हिमंता सरकार पर आरोप मढ़े हैं तो वहीं असम के मुख्यमंत्री ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 21 Sep 2026 11:22 PM (IST)
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असम के नागांव में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता और सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाते हुए दावा किया था कि चुनावी रैली में जाते समय उनकी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार पर हमला किया गया. इसपर सीएम सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है. 

सीएम सरमा ने कहा, 'सामागुड़ी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए हंगामा मचाने और दूसरों पर दोष मढ़ने की जल्दबाजी करने वाली कांग्रेस की वास्तविकता की जांच. यह घटना सामागुड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुई, जिसका प्रतिनिधित्व धुबरी के कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन करते हैं.'

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असम सीएम ने कहा, 'यह कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच संघर्ष था. कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को अपने आंतरिक मतभेदों का स्वामित्व लेना चाहिए और आसानी से दोष को कहीं और स्थानांतरित करने का प्रयास करने के बजाय अपने गुटों पर लगाम लगाना चाहिए. आंतरिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता. किसी पार्टी को कभी भी सड़कों पर उतरने और बड़े पैमाने पर समाज की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.'

गौरव गोगोई ने कार पर हमला करने का लगाया आरोप

इससे पहले गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि चुनावी रैली जाते समय उनकी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार पर हमला किया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और बोतलें फेंकी. इससे गाड़ी के शीशे और खिड़कियां टूट गईं. 

केसी वेणुगोपाल बोले-बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के बाद अब...

गोगोई के पोस्ट पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा 'पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के बाद, आज राजनीतिक हिंसा के चैंपियन श्री हिमंता बिस्वा सरमा अपने गुंडों को अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए भेज रहे हैं. हमारे असम प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM श्री भूपेश बघेल जी, असम PCC अध्यक्ष श्री गौरव गोगोई जी और नागांव से हमारी उम्मीदवार श्रीमती शिवमणि बोरा जी पर पत्थरबाजी का बर्बर हमला यह दिखाता है कि गुंडागर्दी करने वाली BJP सरकार कितनी बुरी तरह से घबरा गई है.'

उन्होंने कहा, 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने देने के बजाय, BJP ने ताकत और बाहुबल का इस्तेमाल करके माहौल को पूरी तरह खराब कर दिया है. उम्मीद के मुताबिक, BJP के कंट्रोल वाला इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से चुप और बेबस है, और BJP के 'गुंडा राज' को अपनी मूक सहमति दे रहा है. क्या ECI भूल गया है कि चुनाव के दौरान उस इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसी की होती है? क्या ECI में इतनी हिम्मत है कि वह सत्ताधारी सरकार के खिलाफ कोई एक भी ऐसा फैसला ले सके, जिससे उन्हें चुनाव को बाधित करने वाले खुलेआम आपराधिक, असंवैधानिक और हिंसक तरीकों के लिए सज़ा दी जा सके?'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 21 Sep 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Assam National News
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