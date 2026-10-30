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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रतिबंधित संगठन ULFA की तारीफ कर घिरे असम मंत्री, CM हिमंत ने दी सफाई

प्रतिबंधित संगठन ULFA की तारीफ कर घिरे असम मंत्री, CM हिमंत ने दी सफाई

असम के मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने ULFA की तारीफ कर विवाद खड़ा कर दिया. CM हिमंत बिस्वा सरमा ने सफाई दी कि मंत्री अनूप चेतिया गुट की बात कर रहे थे न की परेश बरुआ गुट की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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असम के मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) की तारीफ करके एक विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंधित संगठन ने 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक बाहरी ताकतों से राज्य की रक्षा की है. तिनसुकिया के काकोपाथर में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान दैमारी ने ये बातें कहीं.

इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ा कि खेल और युवा कल्याण मंत्री, अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले गुट की बात कर रहे थे, जो बातचीत का समर्थक है, न कि परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित 'उल्फा (इंडिपेंडेंट)' की.

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वीडियो में दैमारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "उल्फा की वजह से ही पिछले 50 सालों में कोई भी असम की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका." उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग उल्फा की आलोचना करें, लेकिन इस अंडरग्राउंड संगठन की वजह से ही कोई भी ताकत असम को अस्थिर नहीं कर सकी. उन्होंने आगे कहा, "उल्फा को मुख्य नेतृत्व देने वाले लोग मोरन और मटक समुदायों से थे. यहां तक ​​कि परेश बरुआ (उल्फा प्रमुख) भी मटक समुदाय से ही आते हैं."

मुख्यमंत्री सरमा ने क्या कहा?

दैमारी ने कहा कि अगर मोरन और मटक समुदायों का योगदान न होता तो पिछले पांच दशकों में राज्य के हालात बिल्कुल अलग होते. भाजपा नेता ने कहा, "भगवान ही जानता है कि अगर मोरन और मटक समुदाय के लोग नहीं होते तो असम की हालत क्या होती." गुरुवार को तिनसुकिया में पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस बयान पर विवाद शुरू होने के बाद उन्होंने दैमारी से बात की थी. उन्होंने बताया कि मंत्री असल में उल्फा के उस गुट की बात कर रहे थे, जिसने सरकार के साथ शांति वार्ता की और बाद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. दैमारी ने मुझे बताया कि वह अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले उल्फा गुट की बात कर रहे थे, जो बातचीत के लिए आगे आया और जिसने सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए." शर्मा ने कहा, "वह परेश बरुआ के ULFA (इंडिपेंडेंट) की बात नहीं कर रहे थे, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है."

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 30 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Assam ULFA HIMANTA BISWA SARMA
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