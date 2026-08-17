'चिदंबरम पूरी तरह नक्सली...', असम मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने वंदे मातरम् के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर पी. चिदंबरम को भी घेरा.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान को लेकर देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को भी घेरा.
गुवाहाटी में पत्रकारों से सोमवार (17 अगस्त) को बात करते हुए सरमा ने कहा, 'चाहे सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी, उन्होंने देश के खिलाफ काम करने का मिशन अपना लिया है. उन्होंने देश का माहौल खराब करने की ठान ली है.' उन्होंने खासकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी का व्यवहार यह साफ कर देता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश का क्या हाल होगा.
असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग खुलेआम देश-विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे लोगों को विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाना और देश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए कहना. इसके अलावा उन्होंने पी चिदंबरम पर भी निशाना साधा.
पी चिदंबरम को लेकर क्या बोले सरमा
उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम 'दिमागी नक्सल' नहीं, बल्कि पूरी तरह से नक्सल हैं. सरमा ने आगे कहा कि अब जब देश के गृह मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने खुद को 'दिमागी नक्सल' कहा है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने देश के गृह मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जान-बूझकर कोई कदम नहीं उठाया.
बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने शनिवार को लाल किला से राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने समाज में हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने वाली मानसिकता के खिलाफ सतर्क रहने को कहा. इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किया था. इसे लेकर अब सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है.
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