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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचे मददगार, असम में दिखी इंसानियत की मिसाल

सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचे मददगार, असम में दिखी इंसानियत की मिसाल

असम की भीषण बाढ़ के बीच देशभर से लोग राहत लेकर पहुंच रहे हैं. लखनऊ से आए अनवर खान और उनकी टीम ने शिवसागर के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री बांटकर इंसानियत और एकता की मिसाल पेश की.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 31 Jul 2026 04:23 PM (IST)
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असम में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है. कई लोगों ने अपने घर, पशु, खेती और आजीविका के साधन खो दिए हैं. बाढ़ के कारण कई गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. हालांकि इस कठिन समय में देशभर से सामने आ रही मदद की पहलें यह साबित कर रही हैं कि मुश्किल की घड़ी में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है.

ऐसी ही एक भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर असम के शिवसागर जिले के पानबेसा लोरापुटा गांव से सामने आई है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंच रहे हैं. इन लोगों का उद्देश्य केवल राहत सामग्री पहुंचाना नहीं, बल्कि यह संदेश देना भी है कि पूरा देश असम के लोगों के साथ खड़ा है.

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लखनऊ से आई अनवर खान की टीम
 
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए अनवर खान अपनी टीम के साथ राहत सामग्री लेकर गांव पहुंचे. उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं का वितरण किया. अनवर खान ने कहा कि अच्छे समय में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन असली साथ वही होता है जो मुश्किल समय में लोगों का सहारा बने. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें असम की बाढ़ और यहां के लोगों की परेशानी के बारे में जानकारी मिली.

इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ यहां आने और मदद करने का फैसला किया. अनवर खान ने बताया कि यहां पहुंचकर उन्होंने जो हालात देखे, वे बेहद दर्दनाक हैं. कई लोगों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, जबकि कई माता-पिता अपने बच्चों को खो चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम इस मुश्किल घड़ी में असम के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है.

दिन-रात मदद के लिए खड़े रहे

गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे जब चारों ओर अंधेरा था और सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई थीं, तब भी लोगों ने हार नहीं मानी. जान जोखिम में डालकर वे राहत सामग्री लेकर गांव तक पहुंचे. गांव तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि बाढ़ का पानी अब भी कई रास्तों पर भरा हुआ था. इसके बावजूद उन्होंने लोगों तक सहायता पहुंचाने का अपना संकल्प पूरा किया. पानबेसा लोरापुटा गांव आज भी बाढ़ की गंभीर मार झेल रहा है. यहां लोगों को भोजन, पीने के साफ पानी और अन्य जरूरी सामान की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास जीवन की बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध नहीं हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता ने की तारीफ

सामाजिक कार्यकर्ता सिबचंद हाती बरुआ ने राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों की वजह से दूसरे राज्यों के लोगों तक असम की वास्तविक स्थिति पहुंच पाई. उन्होंने कहा कि आज यहां जो लोग राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, उसके पीछे मीडिया और सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने बताया कि गांवों की स्थिति बेहद खराब है.

कई परिवारों के पशु बाढ़ में बह गए हैं, जबकि वही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थे. उन्होंने लखनऊ से आए अनवर खान और उनकी टीम का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे लोग इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल हैं. बरुआ ने देशभर के लोगों से अपील की कि वे असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें. उनका कहना था कि इस समय असम को पूरे देश के समर्थन की जरूरत है.

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About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
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Published at : 31 Jul 2026 04:23 PM (IST)
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