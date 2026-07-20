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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में बाढ़ का संकट गहराया, सेना और एयरफोर्स स्टैंडबाय पर, सरकार ने जारी किए निर्देश

असम में बाढ़ का संकट गहराया, सेना और एयरफोर्स स्टैंडबाय पर, सरकार ने जारी किए निर्देश

असम में बाढ़ को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना और वायुसेना से स्टैंडबाय पर रहने की अपील की है. मंत्रियों को शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 09:25 AM (IST)
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ऊपरी असम के शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है. हालात को देखते हुए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से स्टैंडबाय पर रहने की अपील की है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू किया जा सके.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बाढ़ की स्थिति और बिगड़ती है तो सेना और वायुसेना की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों को शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, स्थिति का जायजा लेने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रभावित लोगों तक समय पर राहत सामग्री और आवश्यक सहायता पहुंचाई जाए.

नदियां उफान पर 
लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं. निचले इलाकों के अनेक गांव जलमग्न हो गए हैं. बाढ़ का पानी घरों और खेतों में घुस गया है, जबकि कई सड़कों और संपर्क मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कुछ स्थानों पर तटबंधों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है.

राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी एजेंसियां
राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) तथा जिला प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है तथा भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

प्रशासन ने निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, सरकारी निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है. मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताए जाने के कारण राज्य सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

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About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
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Published at : 20 Jul 2026 09:25 AM (IST)
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Assam FLOOD HIMANTA BISWA SARMA
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