असम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 71 सीटों पर आगे चल रहा है. वहीं, कांग्रेस गठबंधन 20 सीटों पर बढ़त बनाए है. राज्य में कांग्रेस का 'M' फैक्टर काम करता दिख रहा है, रुझानों में जिन 20 सीटों पर कांग्रेस आगे है, उनमें 15 मुस्लिम उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं.

कांग्रेस का कौन प्रत्याशी कहां से आगे?

रुझानों में कांग्रेस से जो 15 मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, उनमें ढुबरी से बेबी बेगम, मनकाचर से मोहिबुर रहमान, जलेश्वर से अफ्ताबुद्दीन मुल्लाह, गोलपारा ईस्ट से अब्दुल कलाम रशीद आलम, श्रीजंगराम से नुरुल इस्लाम, मंडिया से अब्दुल खलीक, चेंगा से अब्दुर्रहीम अहमद, लहरीघाट से आसिफ मोहम्मद नजर, रुपाहीहाट से नुरुल हुडा, अल्गापुर से जुबैर अनम मजूमदार, करीमगंज नॉर्थ से जकरिया अहमद, गौरीपुर से अब्दुस सोबहन अली सरकार का नाम शामिल है.

वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा जालुकबारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं. शुरुआती रुझानों में यह जानकारी सामने आई है. असम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह आठ बजे से जारी है. असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिंज्योति गोगोई भी खोवांग में आगे हैं. चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा दिसपुर और बिहपुरिया विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं.

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रुझानों के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन 95 विधानसभा क्षेत्रों में आगे है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 29 सीट पर आगे है. निर्वाचन आयोग ने सभी सीटों के रुझान जारी किए हैं. बीजेपी 75 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, कांग्रेस 25 सीटों पर आगे चल रही है.

बीजेपी का सरकार बनाने का दावा

असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले गुवाहाटी में सियासी माहौल गर्म हो गया है. गुवाहाटी सेंट्रल सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का भरोसा जताया है. भाजपा प्रत्याशी विजय गुप्ता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, भाजपा को पूरा विश्वास है कि राज्य में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और पार्टी के सभी उम्मीदवार अच्छे अंतर से जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन भाजपा के साथ है, जो इस जीत का आधार बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही भाजपा पर जनता को भरोसा था कि भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी.

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