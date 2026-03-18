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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस को झटका, BJP में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई, जानें किस सीट से मिलेगा मौका?

कांग्रेस को झटका, BJP में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई, जानें किस सीट से मिलेगा मौका?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Mar 2026 12:53 PM (IST)
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असम की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हो गया है. नागांव लोकसभा सांसद प्रद्योत बोरदोलोई ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में बोरदोलोई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 18 Mar 2026 12:53 PM (IST)
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