असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक दिलचस्प और चर्चित आंकड़ा सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस को असम में जो 19 सीटें मिली हैं, उनमें से 18 पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

असम में कांग्रेस की जीत का आंकड़ा

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस ने असम में कुल 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 ने जीत हासिल की. वहीं, अन्य 79 गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल 1 ही जीत सका. इस आंकड़े ने पार्टी की चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरणों पर चर्चा बढ़ा दी है.

सहयोगी दल का प्रदर्शन

कांग्रेस के सहयोगी दल रायजोर दल (Raijor Dal) ने भी 2 सीटें जीती हैं. इनमें से एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुआ, जबकि दूसरी सीट से अखिल गोगोई जीते हैं, जिन पर एनआईए द्वारा जांच चल रही है और उन पर माओवादी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप हैं.

केरल में भी दिखा मुस्लिम प्रतिनिधित्व

केरल विधानसभा में कुल 140 सीटों में से 35 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं. इनमें से 30 विधायक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन से हैं. कांग्रेस के 8 विधायक मुस्लिम हैं, जबकि सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सभी 22 विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं.

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का हाल

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिलीं और दोनों ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से मुस्लिम उम्मीदवार जीते. यहां कांग्रेस ने 63 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जो तृणमूल कांग्रेस (47 उम्मीदवार) से अधिक है. तमिलनाडु में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 1 को जीत मिली. असम और केरल में कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों का जीत प्रतिशत 80% से अधिक रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषण तेज हो गया है.

राहुल गांधी का बड़ा आरोप

इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में ‘जनादेश की चोरी’ हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को कमजोर करने के मिशन का हिस्सा है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है.

ममता बनर्जी का भी दावा

पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा ने करीब 100 सीटों की ‘लूट’ की है. राहुल गांधी ने उनके इस दावे का समर्थन करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग की मदद से चुनाव में गड़बड़ी की गई. वहीं, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 294 में से 206 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर ली है. असम में भी भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है.