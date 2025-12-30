हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए’, असम में मुस्लिम आबादी का मुकाबला करने के लिए CM हिमंत ने दी ये सलाह

‘हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए’, असम में मुस्लिम आबादी का मुकाबला करने के लिए CM हिमंत ने दी ये सलाह

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 3.12 करोड़ थी, जिसमें से 1.92 करोड़ हिंदू थे, जो कुल जनसंख्या के करीब 61.47 प्रतिशत थे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 Dec 2025 11:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार (30 दिसंबर, 2025) को राज्य की बदलती डेमोग्राफी और मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को हिंदुओं का आह्वान किया है. सीएम सरमा ने हिंदू समुदाय के लोगों को सलाह दी कि वे राज्य में मुसलमानों की तुलना में गिरती जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अगर संभव हो तो तीन बच्चे पैदा करें.

उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो घर की देखभाल करने के लिए लोग नहीं बचेंगे. उनका यह बयान राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जिसके अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है.

हिंदुओं को एक बच्चे पर नहीं रुकना चाहिए- मुख्यमंत्री

असम के बारपेटा जिले में एक आधिकारिक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, ‘अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी जन्म दर अधिक है. हिंदुओं में जन्म दर दिन-ब-दिन कम होती जा रही है. इसलिए, वहां अंतर बना हुआ है.' वह असम के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में कथित वृद्धि पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

उन्होंने कहा, 'इसीलिए हम हर हिंदू व्यक्ति से कहते हैं कि आपको एक बच्चे पर नहीं रुकना चाहिए और कम से कम दो बच्चे पैदा करने चाहिए और अगर संभव हो तो तीन बच्चे पैदा करें.'

हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी सलाह

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘दूसरी ओर मुस्लिम लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे 7-8 बच्चे पैदा न करें और अपनी संतान की संख्या कम रखें.’ उन्होंने दावा किया, 'हम हिंदुओं से थोड़े अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहते हैं, अन्यथा घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा.' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है, इसलिए जनसंख्या पैटर्न की सटीक प्रकृति उन्हें तुरंत ज्ञात नहीं है.

असम सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 5 दिसंबर, 2025 को, एसटी-एससी, चाय बागान, मोरन और मटक समुदायों के लिए दो बच्चों के नियम में ढील दी, जिससे पूरे राज्य के लिए परिवार नियोजन नियम को धीरे-धीरे लागू करने का सरकार का रुख बदला. उन्होंने पहले कहा था कि असम सरकार विशिष्ट राज्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के वास्ते लोगों के लिए दो-बच्चे के मानदंड को लागू करेगी.

2011 में राज्य में हिंदू जनसंख्या थी 61.47 प्रतिशत

वहीं, मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर, 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हिंदू आबादी की वृद्धि कम हो रही है, जबकि मुसलमानों की वृद्धि बढ़ रही है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल आबादी 3.12 करोड़ थी, जिसमें से मुस्लिम जनसंख्या 1.07 करोड़ थी (34.22 प्रतिशत) थी. राज्य में 1.92 करोड़ हिंदू थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 61.47 प्रतिशत थे.

यह भी पढ़ेंः 180 KM प्रति घंटा स्पीड और गिलास में रखा पानी तक नहीं छलका... वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल ट्रायल, Video

Published at : 30 Dec 2025 11:10 PM (IST)
Tags :
Assam HIMANTA BISWA SARMA HINDU Assam Population
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फिल्म मेकर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम...', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Sandeep Chaudhary: बंगाल में BJP सरकार?, AK Bajpai की ये बात सुनकर डर जाएंगीं Mamata Banerjee!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों के आकड़ों पर क्यों खामोश है सरकार | Seedha Sawal | PM Modi | ABP News
बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? Sandeep Chaudhary ने पूछ लिया सीधा सवाल
3I ATLAS के निशाने पर है सूरज? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फिल्म मेकर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम...', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ 'दिल्ली जन विश्वास बिल', अब व्यापारियों को छोटे अपराधों से मिलेगी राहत
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
ट्रेंडिंग
"इसका भी Come Back हो गया" कृष का सुनेगा वाले धूम का बदल गया लुक- यूजर्स भी रह गए हैरान
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget