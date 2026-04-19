असम की संस्कृति अब अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंच गई है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है. अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला बिहू त्योहार इस बार अंतरिक्ष में भी दिखाई दिया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री माइक फिंके स्पेस स्टेशन के अंदर बिहू डांस करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस खास पल के लिए माइक फिंके का धन्यवाद किया और कहा कि असम की संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिलना बहुत खुशी की बात है.

वीडियो में माइक फिंके ने गले में असम का पारंपरिक गमोसा पहन रखा है. वह स्पेस स्टेशन के अंदर झूमते हुए बिहू डांस की स्टाइल को दोहराते हैं और हाथ पीछे करके असमिया नृत्य करते दिखते हैं. यह दृश्य लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह पहली बार नहीं है जब माइक फिंके ने अंतरिक्ष में भारतीय डांस किया हो. इससे पहले भी वह साल 2004 में स्पेस स्टेशन पर रहते हुए बिहू डांस कर चुके हैं, जो उस समय भी काफी चर्चा में रहा था.

Bihu in an International Space Station 🌃🚀👨‍🚀



Kudos to astronaut Mike Fincke for this special gesture to Assam’s culture. It’s wonderful to see Bihu going global, especially after the special focus given by Adarniya Shri @narendramodi ji during #BihuBinandia. pic.twitter.com/yKcFwCMdDI — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 19, 2026

ये भी पढ़ें: 'आपने हमें होर्मुज से गुजरने की परमिशन दी है और अब फायरिंग...', ईरान में फंसे टैंकर के कैप्टन और IRGC के बीच क्या हुई थी बात?

असम के दामाद हैं माइक फिंके

माइक फिंके को लोग असम का दामाद भी कहते हैं. इसकी वजह यह है कि उनकी पत्नी रेनिता सैकिया असम की रहने वाली हैं और वह भी नासा से जुड़ी हुई हैं. उनके तीन बच्चे हैं, जिनके नाम चंद्र और सूर्या जैसे भारतीय नामों से प्रेरित हैं. यही कारण है कि उनका असम से खास जुड़ाव है. लोगों ने जब उन्हें गमोसा पहनकर बिहू डांस करते देखा तो कई लोग भावुक हो गए और इसे गर्व का पल बताया. कई लोगों ने कहा कि असम की पहचान अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है. माइक फिंके साल 2009 में असम भी आए थे, जहां उन्होंने छात्रों से कहा था कि उन्हें बड़े सपने देखने चाहिए और यह आखिरी बार नहीं होना चाहिए जब बिहू स्पेस में मनाया जाए. बाद में वह 2025 में फिर से स्पेस स्टेशन पर गए.

ये भी पढ़ें: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!