असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. इस बार जोरहाट में एक हाई-प्रोफाइल चुनावी मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी इस बार चुनाव में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई को चुनौती देने के लिए तैयार हैं.

अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए गोस्वामी ने जोरहाट से विधानसभा चुनाव लड़ने के गोगोई के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया. मीडिया से बात करते हुए गोस्वामी ने कहा, “मुझे आश्चर्य है कि गौरव गोगोई यहां विधायक के रूप में चुनाव लड़ने क्यों आए हैं. वे जोरहाट से सांसद रह चुके हैं उन्होंने अब विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला क्यों किया है?”

क्या बोले हितेंद्र नाथ गोस्वामी ?

मौजूदा विधायक के तौर पर अपनी भूमिका पर जोर देते हुए गोस्वामी ने कहा कि गोगोई के सांसद रहते हुए भी विकास परियोजनाओं पर प्रत्यक्ष समन्वय की कमी रही है. उन्होंने आगे कहा, “वे जोरहाट के सांसद थे और मैं यहां का विधायक हूं, लेकिन मुझे निर्वाचन क्षेत्र की कल्याणकारी परियोजनाओं को लेकर उनसे हुई किसी चर्चा की याद नहीं है.”

युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी- गोस्वामी

गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता नहीं है. उन्होंने कहा, “हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता.” आगामी चुनावों में युवा मतदाताओं की भूमिका पर गोस्वामी ने उनके बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया. उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, “युवा पीढ़ी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन वे जागरूक हैं और जानते हैं कि किसे चुनना है.”

हालिया विवादों पर बोलते हुए गोस्वामी ने गोगोई को पाकिस्तान से जोड़ने वाले आरोपों पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा, “मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. जोरहाट के लोग शिक्षित हैं और वे जानते हैं कि क्या सही है.”

इसी बीच गोस्वामी ने एक सांस्कृतिक पहल की घोषणा करते हुए असमिया संगीत के दिग्गज जुबीन गर्ग के सम्मान में एक परियोजना की योजना का खुलासा किया. उन्होंने बताया, “हम जुबीन गर्ग को समर्पित एक परियोजना शुरू कर रहे हैं, जिसका निर्माण विज्ञान महाविद्यालय के पास सोताई में किया जाएगा.” दोनों नेताओं के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले दिनों में एक कड़ा और गहन चुनावी मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें

Assam BJP Candidates List: असम में बीजेपी ने की फील्डिंग सेट! प्रद्युत बोरदोलोई समेत कई चेहरों पर बड़ा दांव, क्या उलटी पड़ जाएगी बाजी?