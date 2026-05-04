हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssam Election Results 2026: असम में BJP की आंधी में कांग्रेस का '3G' सिस्टम भी फेल, तीन में दो गोगोई चुनाव हारे

Assam Election Results 2026: असम में BJP की आंधी में कांग्रेस का '3G' सिस्टम भी फेल, तीन में दो गोगोई चुनाव हारे

Assam Assembly Election Results 2026: कांग्रेस ने असम चुनाव में लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई को चेहरा बनाया था, लेकिन वह खुद अपनी सीट नहीं बचा सके और बीजेपी प्रत्याशी के सामने बुरी तरह हारे.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 04 May 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

Assam Assembly Election Results 2026: असम के विधानसभा चुनाव के परिणाम धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं. चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है. यहां की 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी 100 सीटों के पार जाती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस 20 सीटों पर सिमटती दिख रही है.

सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस ने यह चुनाव अपने जिस नेता चेहरे पर लड़ा, वह खुद ही अपनी सीट नहीं बचा सका. यहां तक कि कांग्रेस की ओर से लॉन्च किया गया '3G' सिस्टम भी बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की स्ट्रेटजी के सामने फेल हो गया. 

गौरव गोगोई चुनाव हारे 

असम में अपना चुनावी अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने इस बार सीधे तौर पर लोकसभा सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था. वह जोरहाट सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो गौरव गोगोई खुद इस सीट से चुनाव हार गए. चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, गौरव गोगोई इस चुनाव में 23,182 वोट के बड़े अंतर से हारे.  

यह भी पढ़ें: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?

फेल हो गया '3G' सिस्टम

कांग्रेस ने ऊपरी असम के वोटरों को एकजुट करने के लिए अहोम समुदाय पर खास फोकस किया था. इसलिए पार्टी ने पूरा चुनाव इस समुदाय से आने वाले नेता गौरव गोगोई के नेतृत्व में लड़ा. वहीं अहोम समुदाय के अन्य दो नेताओं रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई को भी आगे किया. ये तीनों गोगोई नेता विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए थे. हालांकि, जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो कांग्रेस की यह रणनीति एकदम फेल दिखी. जहां गौरव गोगोई खुद अपनी सीट बड़े अंतर से हार गए, वहीं लुरिनज्योति भी हार के करीब पहुंच चुके हैं. इसके अलावा शिवसागर विधानसभा सीटो से अखिल गोगोई थोड़ी बढ़ बनाए हुए हैं. 

तीसरी बार बीजेपी सरकार 

चुनाव आयोग की ओर से असम विधानसभा चुनाव के जारी किए गए रुझानों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है. 126 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 100 पर आगे चल रही है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल के इतिहास में अमर हैं ये 6 तारीखें, क्या बीजेपी छोड़ पाएगी सातवां निशान?

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Read More
Published at : 04 May 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Himanta Biswa Sarma Assam Election Result Assam Election 2026 Assam Assembly Election Results 2026 Gaurav Gogoai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kerala Election Results 2026: मुसलमान बहुल इलाके से मुस्लिम पार्टी के ईसाई कैंडिडेट की जीत, मुस्लिम उम्मीदवार को ही हराया
केरल: मुसलमान बहुल इलाके से मुस्लिम पार्टी के ईसाई कैंडिडेट की जीत, मुस्लिम उम्मीदवार को ही हराया
इंडिया
Assam Election Results 2026: असम में BJP की आंधी में कांग्रेस का '3G' सिस्टम भी फेल, तीन में दो गोगोई चुनाव हारे
असम में BJP की आंधी में कांग्रेस का '3G' सिस्टम भी फेल, तीन में दो गोगोई चुनाव हारे
इंडिया
Bengal Election Result 2026: किस तरह से भंवर में फंसे हैं शुभेंदु अधिकारी, एक सीट पर महज 1500 से आगे तो दूसरी सीट पर 5 हजार से पीछे
Bengal Election Result 2026: किस तरह से भंवर में फंसे हैं शुभेंदु अधिकारी, एक सीट पर महज 1500 से आगे तो दूसरी सीट पर 5 हजार से पीछे
इंडिया
West Bengal Election Results 2026: बंगाल में 198 सीटों पर भाजपा की बढ़त, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया रिएक्शन
बंगाल में 198 सीटों पर भाजपा की बढ़त, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bengal Result | Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जनरल नॉलेज
Thalapathy Vijay Real Name: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन
'आज बंगाल आजाद हो गया...खुल कर सांसें लेगा', बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बोले सांसद रवि किशन
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO: 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, बनी दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
आईपीएल 2026
एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट
एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट
राजस्थान
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget