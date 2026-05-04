असम में BJP की आंधी में कांग्रेस का '3G' सिस्टम भी फेल, तीन में दो गोगोई चुनाव हारे

Assam Assembly Election Results 2026: असम के विधानसभा चुनाव के परिणाम धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं. चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है. यहां की 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी 100 सीटों के पार जाती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस 20 सीटों पर सिमटती दिख रही है.

सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस ने यह चुनाव अपने जिस नेता चेहरे पर लड़ा, वह खुद ही अपनी सीट नहीं बचा सका. यहां तक कि कांग्रेस की ओर से लॉन्च किया गया '3G' सिस्टम भी बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की स्ट्रेटजी के सामने फेल हो गया.

गौरव गोगोई चुनाव हारे

असम में अपना चुनावी अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने इस बार सीधे तौर पर लोकसभा सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था. वह जोरहाट सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो गौरव गोगोई खुद इस सीट से चुनाव हार गए. चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, गौरव गोगोई इस चुनाव में 23,182 वोट के बड़े अंतर से हारे.

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फेल हो गया '3G' सिस्टम

कांग्रेस ने ऊपरी असम के वोटरों को एकजुट करने के लिए अहोम समुदाय पर खास फोकस किया था. इसलिए पार्टी ने पूरा चुनाव इस समुदाय से आने वाले नेता गौरव गोगोई के नेतृत्व में लड़ा. वहीं अहोम समुदाय के अन्य दो नेताओं रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई को भी आगे किया. ये तीनों गोगोई नेता विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए थे. हालांकि, जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो कांग्रेस की यह रणनीति एकदम फेल दिखी. जहां गौरव गोगोई खुद अपनी सीट बड़े अंतर से हार गए, वहीं लुरिनज्योति भी हार के करीब पहुंच चुके हैं. इसके अलावा शिवसागर विधानसभा सीटो से अखिल गोगोई थोड़ी बढ़ बनाए हुए हैं.

तीसरी बार बीजेपी सरकार

चुनाव आयोग की ओर से असम विधानसभा चुनाव के जारी किए गए रुझानों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है. 126 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 100 पर आगे चल रही है.

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