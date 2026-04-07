असम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में कुछ घंटे से भी कम समय बचा है. ऐसे में राज्य का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. ताजा मामले की बात करें तो कांग्रेस ने 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से चंद दिन पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाए

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी रिनिकी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए हैं. खेड़ा के बयान के बाद असम में भारी बवाल मच गया है. पत्नी पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हैं. हिमंत बिस्वा सरमा ने पवन खेड़ा पर मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही है.

कांग्रेस के आरोपों पर क्या बोलीं असम सीएम की पत्नी

रिनिकी ने कांग्रेस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों को फोटोशॉप बताया है. असम सीएम की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाना-माना नाम हैं. रिनिकी वकील और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर असम का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े मीडिया हाउस का नेतृत्व करती हैं.

कौन हैं रिनिकी भुइयां सरमा

रिनिकी भुइयां सरमा अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं. उनका जन्म 31 जुलाई 1973 को गुवाहाटी में हुआ. वह एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता जाधव चंद्र भुइयां जाने-माने उद्योगपति हैं. सेंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद रिनिकी भुइयां ने LLB की डिग्री हासिल की.

इसके अलावा वो Pride East Entertainments की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कई असमिया चैनलों की मूल कंपनी है. रिनिकी और असम सीएम की मुलाकात कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी.

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