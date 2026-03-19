बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी लंबे समय से इंतजार वाली उम्मीदवारों की लिस्ट आखिरकार जारी कर दी है. पार्टी ने 89 सीटों पर खुद लड़ने का फैसला किया है, जबकि बाकी 37 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं. असम में कुल 126 सीटें हैं और बीजेपी ने 89 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. असोम गाना परिषद (AGP) को 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) को 11 सीटें मिली हैं.

CM हिमंता जालुकबारी से ही लड़ेंगे चुनाव

CM हिमंता बिस्वा सरमा अपनी पुरानी और मजबूत सीट जालुकबारी से ही चुनाव लड़ेंगे. वो 2001 से इस सीट पर लगातार जीतते आए हैं और यहां उनका गढ़ माना जाता है. दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जोरहाट से लड़ रहे हैं. बीजेपी ने यहां वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर और मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी को उतारा है. ये मुकाबला राज्य में सबसे हाई-प्रोफाइल बैटल्स में से एक होगा, क्योंकि जोरहाट कांग्रेस का पारंपरिक क्षेत्र रहा है लेकिन गोस्वामी ने कई बार यहां से जीत हासिल की है.

बीजेपी की लिस्ट में कौन से बड़े नाम शामिल?

लखीमपुर से प्रमुख बीजेपी नेता मनब डेका को टिकट.

नाजिरा में बीजेपी के मयूर बोरगोहैन बनाम कांग्रेस के सीनियर नेता देबब्रत सैकिया.

तिताबाड़ से हाल ही में शामिल पूर्व चाय बागान नेता धीरज गोवाला. ये सीट पहले कांग्रेस का मजबूत गढ़ थी और दिवंगत CM तरुण गोगोई से जुड़ी हुई है.

बिहपुरिया से पूर्व कांग्रेस नेता भूपेन बोरा.

दिसपुर से कांग्रेस छोड़कर आए सीनियर नेता प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दिया गया है. दिसपुर असम की सबसे प्रतिष्ठित सीट है.

महमोरा में सुरुज दिहिंगिया को मौका, क्योंकि मौजूदा विधायक जोगेन मोहन राज्यसभा चुने गए हैं.

चक्रधर गोगोई बनाम असम जतिया परिषद (AJP) के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई का बड़ा फेस-ऑफ.

शिवसागर में AGP के वेटरन प्रदीप हजारिका बनाम राजोर दल के चीफ अखिल गोगोई.

बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जो पार्टी की नई रणनीति दिखाता है. पार्टी एंटी-इनकंबेंसी से बचने और नए चेहरों को मौका देने पर फोकस कर रही है. लिस्ट में अनुभवी नेताओं के साथ नए और युवा चेहरे, महिलाएं और आदिवासी इलाकों के उम्मीदवार शामिल हैं.

बीजेपी की एक ही लिस्ट में काम खत्म, कांग्रेस के उम्मीदवार बाकी

चुनाव 9 अप्रैल 2026 को एक ही फेज में होंगे. नामांकन की आखिरी तारीख 23 मार्च है और नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे. कांग्रेस ने अब तक 65 उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी की है, जबकि बीजेपी ने एक ही लिस्ट में अपना काम पूरा कर लिया. ये घोषणा से असम में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है. NDA गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन भी चुनौती दे रहे हैं. कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला रोचक होने वाला है.