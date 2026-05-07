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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में सस्पेंस खत्म! इस दिन मुख्यमंत्री लेंगे शपथ, नई सरकार के राजतिलक का रास्ता हुआ साफ

असम में सस्पेंस खत्म! इस दिन मुख्यमंत्री लेंगे शपथ, नई सरकार के राजतिलक का रास्ता हुआ साफ

Assam Assembly Election 2026: गुरुवार को असम में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री 12 मई को गुवाहाटी के खानापार में शपथ लेंगे. पार्टी ने राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 07 May 2026 11:09 PM (IST)
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Assam CM Oath Ceremony: असम में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. असम में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री 12 मई को गुवाहाटी के खानापार में शपथ लेंगे. पार्टी ने राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है. 

असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुरुवार (7 मई 2026) को कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को सुबह 11 बजे होगा. इसमें पीएम मोदी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी समारोह में मौजूद रहेंगे. 

इस दौरान कई जानी मानी हस्तियां समेत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, पार्टी नेता और असम से जुड़ी हस्तियां भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी. 1 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को राज्य में बहुमत मिला है. वह तीसरी से सरकार बनाने जा रही है. यहां कुल 126 में से 82 सीटें बीजेपी ने जीती हैं. 

NDA गठबंधन ने 102 सीटों पर फहराया है जीत का परचम

साथ ही एनडीए की सहयोगी पार्टियों, जिनमें असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 10-10 सीटें जीती हैं. इससे गठबंधन की संख्या राज्य में 102 हो गई हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां सिर्फ 19 सीटें जीती हैं और अन्य गठबंधन के सहयोगी दलों ने दो सीटें ही हासिल की है. इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और टीएमसी ने दो और एक सीट जीती हैं.

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इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित: सौकिया 

दिलीप सैकिया ने अपने बयान में कहा है कि हमारी ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता इसका हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं. इसके लिए हम पूरी लगन से तैयारियां कर रहे हैं. पीएम मोदी सुबह 10:15 पर गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. इसके बाद समारोह में शामिल होने कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे. 

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Published at : 07 May 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
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